التباين يسيطر على تحركات البورصة المصرية حتى منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، الأداء المتباين حتى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 23-5-2023، تزامننا مع اتجاه بيعي للمستثمرين المصريين والأجانب.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، بنحو 0.52%، مسجلا مستوى 16677 نقطة.

فيما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.84%، عند مستوى 3035 نقطة، و ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.45% عند 4565 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 193 سهما، ارتفع منهم 56 سهما، فيما تراجع 56 سهما، و استقر 81 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 410.6 مليون جنيه، و 30.6 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 441.2 مليون جنيه.