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التباين يسيطر على البورصة منتصف تعاملات الإثنين بعد تحول EGX30 للهبوط

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اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة 34 مليون جنيه

التباين يسيطر على البورصة منتصف تعاملات الإثنين بعد تحول EGX30 للهبوط
جهاد سالم

جهاد سالم

12:49 م, الأثنين, 29 مايو 23

سيطر الأداء المتباين على مؤشرات البورصة المصرية، منتصف تعاملات اليوم الإثنين 29-5-2023.

وتحول المؤشر الرئيسي EGX30، للهبوط بنحو 0.21%، عند مستوى 17094 نقطة.

واستكمل مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، الصعود لمستوى 3225 نقطة، بنسبة ارتفاع 0.8%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.55% عند 4814 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 198 سهما، ارتفع منهم 77 سهما، فيما تراجع 52 سهما، و استقر 69 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 34 مليون جنيه، و 7.14 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 41.14 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

12:49 م, الأثنين, 29 مايو 23