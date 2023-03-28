التباين يسيطر على البورصة في التعاملات الصباحية اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 28-3-2023.

واتجه مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، نحو التراجع بنسبة 0.45%، عند مستوي 15878 نقطة.

فيما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.2% عند مستوى 2815 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.2%، عند 4192 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 135 سهما، ارتفع منهم 13 سهما، وتراجع 22 سهما، فيما استقر 100 سهما دون تغيير.

وسيطر التوجه الشرائي على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، بصافي قيمة 185 الف جنيه، و 1.33 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 1.52 مليون جنيه.