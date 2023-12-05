التباين يسيطر على البورصة المصرية وEGX30 يتحول للهبوط منتصف تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 5-12-2023، وسط توجه بيعي للمستثمرين المصريين والعرب.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، كافة مكاسبه الصباحية مسجلا تراجع بنحو 0.56%، عند مستوى 25130 نقطة.

وواصل مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، الصعود بنسبة 0.89%، مسجلا مستوى 5432 نقطة.

كما ارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.56%، مسجلا مستوى 7884 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 200 سهم، ارتفع 76 سهما، وتراجع 75 سهما، فيما استقر 49 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو البيع، بصافي قيمة 80.29 مليون جنيه، و 10.36 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين الأجانب بقيمة 90.65 مليون جنيه.