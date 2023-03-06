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التباين يسيطر على البورصة المصرية في نهاية تعاملات اليوم

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وسط ضغوط بيعية من قبل المستثمرين العرب الأجانب

التباين يسيطر على البورصة المصرية في نهاية تعاملات اليوم
جهاد سالم

جهاد سالم

3:44 م, الأثنين, 6 مارس 23

تباين إغلاقات مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات اليوم الإثنين، 6-3-2023، وسط ضغوط بيعية من قبل المستثمرين العرب الأجانب.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.14%، ليغلق عند مستوى 16803 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.19%، عند مستوى 3076 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.01% عند 4534 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم نحو 1.92 مليار جنيه، لنحو 198 سهما، ارتفع منهم 63، فيما تراجع 77، واستقر 58 سهما دون تغيير .

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و82 مليار جنيه، مقابل تريليون و85 مليارا مستوى الإغلاق السابق.

وسيطر التوجه البيعي علي تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، بصافي قيمة 71 مليون جنيه، و 121.38 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 192.38 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

3:44 م, الأثنين, 6 مارس 23