التباين يسيطر على البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم

سيطر الأداء المتباين على مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الأحد 14-5-2023، وسط توجه بيعي للمستثمرين المصريين.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.43%، عند مستوى 17196 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.44%، عند مستوى 3075 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.45% عند 4662 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 168 سهما، ارتفع منهم 43 سهما، فيما تراجع 22 سهما، واستقر 103 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 182.02 مليون جنيه، و 80.36 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 262.02 مليون جنيه.