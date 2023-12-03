التباين يسيطر على البورصة المصرية في التعاملات الصباحية.. وEGX30 يهبط نحو 1%

سيطرت التحركات المتباينة على مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم الأحد 3-12-2023.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.98%، مسجلا مستوى 24493 نقطة.

فيما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.39%، مسجلا مستوى 5295 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.34%، مسجلا مستوى 7671 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 189 سهما، ارتفع 77 سهما، وتراجع 46 سهما، فيما استقر 66 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 28.87 مليون جنيه، و 1.87 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 30.74 مليون جنيه.