التباين يخيم على مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

سيطر الأداء المتباين على مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 13-6-2023 ، تزامننا مع توجه شرائي للمستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 1.15% ، مسجلا مستوى 17908 نقطة.

وتحول مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، للمسار الهابط بنحو 1.26%، مسجلا 3533 نقطة.

وتراجع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، نحو 0.53% عند 5250 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 199 سهما، ارتفع منهم 62 سهما، فيما تراجع 60 سهما، و استقر 77 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 70.03 مليون جنيه، و 98.6 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 186.63 مليون جنيه.