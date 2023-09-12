التباين يخيم على مؤشرات البورصة المصرية في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 12-9-2023، وسط توجه بيعي للمستثمرين المصريين والعرب.

وسيطر التراجع على مؤشر البورصة رئيسي EGX30، بنسبة 0.3%، بداية تعاملات اليوم ليصل لمستوي 19220 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنحو 0.27%، مسجلا 3807 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.22% عند 5596 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 189 سهما، ارتفع منهم 56 سهما، فيما تراجع 50 سهما، و استقر 83 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو البيع بصافي قيمة 454.19 مليون جنيه، و 15.3 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين الأجانب بقيمة 469.49 مليون جنيه.