التباين يخيم على البورصة المصرية منتصف تعاملات اليوم

سيطر الأداء المتباين على مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس11-5-2023، وسط توجه شرائي من قبل المستثمرين المصريين والعرب .

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.86%، عند مستوى 17345 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.56%، عند مستوى 3066 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.15% عند 4647 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 190 سهما، ارتفع منهم 61 سهما، فيما تراجع 44 سهما، واستقر 85 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين و العرب ، نحو الشراء بصافي قيمة 62.22 مليون جنيه، و 12.76 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 74.98 مليون جنيه. من