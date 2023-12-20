التباين يخيم على البورصة المصرية منتصف تعاملات اليوم.. وEGX30 يتحول للهبوط

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 20-12-2023.

وتحول مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو الهبوط بنسبة 0.27%، ليصل مستوى 25008 نقطة.

وقلص مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، غالبية مكاسبه الصباحية ليسجل ارتفاعا محدودا بنسبة 0.16%، مسجلا مستوى 5452 نقطة.

كما سجل مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، صعودا بنسبة 0.08%، عند مستوى 7878 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 200 سهم، ارتفع 49 سهما، وتراجع 87 سهما، فيما استقر 64 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، بصافي قيمة 10.8 مليون جنيه، و 28.29 مليون جنيه علي الترتيب.

وذلك مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 39.06 مليون جنيه.