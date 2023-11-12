التباين يخيم على البورصة المصرية منتصف تعاملات اليوم الأحد

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 12-8-2023، وسط سيطرة بيعية للمستثمرين الأجانب.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، جميع مكاسبة الصباحية ليهبط نحو 0.65%، مسجلا مستوى 24147 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.01%، عند مستوى 4706 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.65%، عند 6953 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 201 سهم، ارتفع 75 سهما، وتراجع 78 سهما، فيما استقر 48 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، بصافي قيمة 47.14 مليون جنيه، و 8.66 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 55.8 مليون جنيه.