التباين يخيم على البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

سيطرت التحركات المتباينة على مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 20-9-2023، وسط توجه بيعي للمستثمرين المصريين والعرب.

وقلص مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” من مكاسبه الصباحية ليسجل ارتفاعا بنسبة 0.28%، عند مستوى 2010 نقطة.

وحول مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، دفته نحو الهبوط بنسبة 0.59%، عند 3853 نقطة.

كما تحول مؤشر البورصة الأوسع نطاقا “EGX100″، للانخفاض بنحو 0.35% عند 5698 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 200 سهم، ارتفع منهم 27، فيما تراجع 100، و استقر 73 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو البيع بصافي قيمة 10.58 مليون جنيه، و 6.35 مليون علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين الأجانب بقيمة 16.93 مليون .