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التباين يخيم على البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

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وفقد المؤشر  الرئيسي "EGX30" كافة مكاسبه الصباحية

التباين يخيم على البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم
جهاد سالم

جهاد سالم

12:49 م, الأربعاء, 19 أبريل 23

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف  تعاملات اليوم الأربعاء 19-4-2023، في آخر الجلسات قبل عطلة عيد الفطر .

وفقد المؤشر  الرئيسي “EGX30” كافة مكاسبه الصباحية ليسجل هبوطا بنحو 0.26%، عند مستوى 17493 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.61%، عند مستوى 2995 نقطة، ومؤشر “EGX100” الأوسع نطاقا بنحو 0.42% عند 4543 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 192 سهما، ارتفع منهم  77 و تراجع 43 و استقر 72 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع  بصافي قيمة 29.77 مليون، و 43.7 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 73.47 مليون.

جهاد سالم

جهاد سالم

12:49 م, الأربعاء, 19 أبريل 23