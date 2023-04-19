التباين يخيم على البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 19-4-2023، في آخر الجلسات قبل عطلة عيد الفطر .

وفقد المؤشر الرئيسي “EGX30” كافة مكاسبه الصباحية ليسجل هبوطا بنحو 0.26%، عند مستوى 17493 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.61%، عند مستوى 2995 نقطة، ومؤشر “EGX100” الأوسع نطاقا بنحو 0.42% عند 4543 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 192 سهما، ارتفع منهم 77 و تراجع 43 و استقر 72 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 29.77 مليون، و 43.7 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 73.47 مليون.

