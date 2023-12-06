التباين يخيم على البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم و «EGX30» دون مستوى 25000 نقطة

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، 6-12-2023، مع توجه بيعي للمستثمرين المصريين والعرب.

وتحول مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، للتراجع بنحو 0.81%، عند مستوى 24925 نقطة.

وفقد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، غالبية مكاسبه الصباحية، ليسجل ارتفاعا محدودا ب 0.1%، مسجلا مستوى 5430 نقطة.

وهبط مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.06%، مسجلا مستوى 7861 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 201 سهم، ارتفع 59، وتراجع 92، فيما استقر 50 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو البيع، بصافي قيمة 250.71 مليون جنيه، و 50.56 مليون علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين الأجانب بقيمة 301.38 مليون.