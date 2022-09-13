التبادل التجاري بين مصر وقطر يقفز 76.4% خلال 2021

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر لتصل إلى 44.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 76.4%.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر 4.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 395 ألف دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1049%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من قطر 40.3 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 61%.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى قطر خلال عام 2021، أثاث بقيمة 1.4مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 848 ألف دولار، أما مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 632 ألف دولار .

وبلغت خلاصات للدباغة قيمة 621 ألف دولار، ومصنوعات حجر واسمنت بقيمة 256 ألف دولار.

ومن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من قطر خلال عام 2021، لدائن ومصنوعاته بقيمة 31.6 مليون دولار، ومنتجات كيماوية عضوية بقيمة 4.4 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 3.7 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية بقيمة 2.4 مليون دولار، منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 2.2 مليون دولار .