التبادل التجاري بين مصر وفلسطين يرتفع 12.2% ليسجل 200 مليون دولار خلال 5 أشهر

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وفلسطين لتصل إلى 200 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023، مقابل 178.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 12.2%، وفق بيانات حكومية.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فلسطين مسجلة 200 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023 مقابل 177.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 12.4%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من فلسطين 22 ألف دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023، مقابل 323 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 93.2%.

ولفتت بيانات “الإحصاء”، إلى عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فلسطين خلال أول 5 أشهر من عام 2023:

سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 23.6 مليون دولار. محضرات خضر بقيمة 15.8 مليون دولار. حديد وصلب بقيمة 15.6 مليون دولار. حيوانات حية بقيمة 15.2 مليون دولار. ملح وكبريت بقيمة 14.4 مليون دولار. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 13 مليون دولار. منتجات مطاحن بقيمة 12.2 مليون دولار. محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء بقيمة 9.8 مليون دولار. خضر ونباتات بقيمة 9.6 مليون دولار. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 6.9 مليون دولار.

وتابعت أن قيمة الاستثمارات الفلسطينية في مصر سجلت 2.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 1.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 133.4%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفاسطين 53.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 38.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 40.5%، بينما بلغت قيمة تحويلات الفلسطينيين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 1.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة انخفاض قدرها 18.4%.