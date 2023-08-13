التبادل التجاري بين مصر وفلسطين يرتفع 12.2% ليسجل 200 مليون دولار خلال 5 أشهر

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وفلسطين لتصل إلى 200 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023، مقابل 178.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 12.2%، وفق بيانات حكومية.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فلسطين مسجلة 200 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023 مقابل 177.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 12.4%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من فلسطين 22 ألف دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023، مقابل 323 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 93.2%.
ولفتت بيانات “الإحصاء”، إلى عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فلسطين خلال أول 5 أشهر من عام 2023:
- سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 23.6 مليون دولار.
- محضرات خضر بقيمة 15.8 مليون دولار.
- حديد وصلب بقيمة 15.6 مليون دولار.
- حيوانات حية بقيمة 15.2 مليون دولار.
- ملح وكبريت بقيمة 14.4 مليون دولار.
- ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 13 مليون دولار.
- منتجات مطاحن بقيمة 12.2 مليون دولار.
- محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء بقيمة 9.8 مليون دولار.
- خضر ونباتات بقيمة 9.6 مليون دولار.
- شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 6.9 مليون دولار.
وتابعت أن قيمة الاستثمارات الفلسطينية في مصر سجلت 2.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 1.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 133.4%.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفاسطين 53.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 38.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 40.5%، بينما بلغت قيمة تحويلات الفلسطينيين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 1.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة انخفاض قدرها 18.4%.