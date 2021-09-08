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التبادل التجارى مع أوكرانيا يصل إلى 894.2 مليون دولار خلال 7 أشهر

الخدمات سجلت نحو 115.4 مليون فى النصف الأول من 2021
سمر السيد 6:45 ص, الأربعاء, 8 سبتمبر 21 6:45 ص, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

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سجل حجم التبادل التجارى بين أوكرانيا ومصر خلال السبعة شهور الأولى من العام الجارى نحو 894.2 مليون دولار، تتوزع بين صادرات أوكرانية بقيمة 830.8 مليون دولار وصادرت مصرية بنحو 63.4 مليون دولار، وفق ما صرح به روسلان نيشاى، مستشار سفارة كييف بالقاهرة لشئون التجارة والاقتصاد.

وأضاف نيشاى لـ«المال»، أنه خلال النصف الأول من عام 2021 بلغت قيمة التجارة الأوكرانية المصرية فى مجال الخدمات نحو 115.4 مليون دولار، موضحاً أن صادرات كييف من الخدمات سجلت نحو 41.2 مليون؛ أما صادرات مصر فسجلت نحو 74.2 مليون.

فى حين بلغت قيمة تجارة الخدمات بين الجانبين العام الماضى نحو 107 ملايين، مشيراً إلى أن الشركات الأوكرانية قدمت خدماتها لمصر خلال تلك الفترة بـ 34.375 مليون، بينما قدمت شركات مصرية خدمات بقيمة 72.589 مليون دولار.

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وفى سياق متصل، قال إن الحجم الإجمالى للتجارة فى السلع والخدمات بين أوكرانيا ومصر سجل نحو 1.8 مليار دولار فى عام 2020، مضيفاً أن قيمة التبادل التجارى بين البلدين بمجال السلع بلغت خلال تلك الفترة نحو 1.693 مليار دولار.

وبلغت صادرات السلع الأوكرانية إلى مصر 1.618 مليار، فى حين بلغت واردات أوكرانيا من مصر نحو 75.2 مليون دولار.

وأوضح نيشاى أن أهم بنود الصادرات الأوكرانية تتمثل فى الحبوب والمعادن الحديدية والدهون والزيوت من أصل حيوانى أو نباتى، والتبغ وبدائله الصناعية.

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وتابع أنه لا تزال الفاكهة الصالحة للأكل هى المنتج الرئيسى للصادرات المصرية إلى كييف وخاصة الحمضيات، والتى شكلت المعروض منها %49.3 من إجمالى الصادرات.

التبادل التجارى مع أوكرانيا يصل إلى 894.2 مليون دولار خلال 7 أشهر

وتوقع أن ينعقد مؤتمر بين وزارة التحول الرقمى فى أوكرانيا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر عبر الإنترنت غير أنه لم يحدد موعد الانعقاد، بجانب انعقاد اجتماع مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. عمرو طلعت للتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين الوزارتين.

وقال فى تصريحاته، إنه فى 19 أغسطس الماضى، استقبل السفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، سفير أوكرانيا لدى مصر يفين ميكيتنكو ودبلوماسيى البعثة الأوكرانية بالقاهرة.

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وأضاف أنه خلال المحادثات، التى حضرها أيضًا ممثلون رفيعو المستوى من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ركز الطرفان على آفاق إقامة تعاون ثنائى بين أوكرانيا ومصر فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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