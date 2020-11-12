اقتصاد وأسواق

التبادل التجارى بين مصر وعمان يلامس 450 مليون دولار خلال 2019

الصادرات المصرية إلى سلطنة عمان انخفضت إلى 191.3 مليون دولار
أحمد اللاهوني 7:20 ص, الخميس, 12 نوفمبر 20 7:20 ص, الخميس, 12 نوفمبر 20

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ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وسلطنة عمان ليسجل 449.8 مليون دولار خلال 2019، مقابل 410.9 مليون دولار خلال عام 2018، بحسب تقرير حكومى حصلت «المال» على نسخة منه.

الصادرات المصرية إلى عمان

وأفاد التقرير، بأن الصادرات المصرية إلى سلطنة عمان انخفضت إلى 191.3 مليون دولار خلال 2019، مقابل 195 مليون خلال 2018.

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الواردات المصرية

وأوضح أن الواردات المصرية من سلطنة عمان ارتفعت إلى 258.5 مليون دولار خلال 2019 مقابل 215.9 مليون دولار خلال 2018.

وارتفعت صادرات مصر إلى الدول العربية بنحو 6.3% لتسجل 10.1 مليار دولار خلال العام الماضى 2019، مقابل 9.5 مليار خلال 2018.

وتعتبر الإمارات العربية المتحدة أكبر شريك مستقبل للصادرات المصرية خلال 2019 بواقع 2.05 مليار دولار.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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