التبادل التجارى بين مصر والسعودية يرتفع 24% ويسجل 5 مليارات دولار عام 2022

كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور أحمد سمير، أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية ارتفعت خلال عام ٢٠٢٢ بنسبة ٢٤% حيث بلغت 5 مليارات و٦٧٠ مليون دولار.

كما سجلت الصادرات المصرية إلى السوق السعودية ٢ مليار و٦٧٨ مليون دولار مقابل مليار و٩٩٥ مليون دولار خلال عام ٢٠٢١ بنسبة ارتفاع 34% ، وفقا لتقرير صادر اليوم.

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الواردات السلعية المصرية من السعودية ارتفعت بنسبة ١٦% حيث بلغت ٢ مليار و٩٩٣ مليون دولار عام ٢٠٢٢ مقارنة بنحو ٢ مليار و٥٧٧ مليون دولار خلال عام ٢٠٢١.

وعقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عدد من اللقاءات – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – مع رؤساء المكاتب التجارية في الخارج بدول ألمانيا والسعودية وإسبانيا وفرنسا واليونان حيث تم استعراض تطور حركة التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول خلال عام 2022.

كما استعرض الوزير أحدث تقرير حول معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والمملكة المتحدة خلال العام الماضي والصادر عن المكتب التجاري المصري بلندن.