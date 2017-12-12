التبادل التجارى بين القاهرة وبكين يتراجع بنسبة 9.6% في النصف الأول

سمر السيد تراجع حجم التبادل التجارى بين القاهرة وبكين خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 9.6% مسجلا نحو 5.178 مليار دولار مقابل 5.7 مليار فى نفس الفترة من عام 2016، وفق البيانات الصادرة عن إدارة الجمارك الصينية ووفق بيانات إدارة الجمارك الصينية، سجلت حجم الصادرات المصرية زيادة بنسب

سمر السيد

تراجع حجم التبادل التجارى بين القاهرة وبكين خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 9.6% مسجلا نحو 5.178 مليار دولار مقابل 5.7 مليار فى نفس الفترة من عام 2016، وفق البيانات الصادرة عن إدارة الجمارك الصينية

ووفق بيانات إدارة الجمارك الصينية، سجلت حجم الصادرات المصرية زيادة بنسبة 297.6% فى النصف الأول من العام الجارى مقابل نفس الفترة من العام السابق لتسجل نحو 660 مليون دولار مقابل 166 مليون فى نفس فترة المقارنة السابق ذكرها.

وأرجعا المكتب الاقتصادى و التجارى بالسفارة المصرية ببكين والتمثيل التجارى المصرى سبب الزيادة إلى ارتفاع صادرات المنتجات البترولية لتصل قيمتها إلى 422 مليون دولار “والتى كانت منعدمة فى نفس الفترة من العام الماضى 2016” فضلاً عن زيادة الصادرات غير البترولية بقيمة 238 مليون دولار بنسبة ارتفاع 44% عن نفس الفترة من العام الماضى.

أضافت البيانات أن حجم الصادرات الصنية تراجعت بنمسبة 19% مسجلة نحو 4.5 مليار مقابل 5.5 مليار دولار فى فترة المقارنة السابق ذكرها.

وتتمثل أهم بنود الصادرات المصرية فى البرتقال الطازج والمجفف والرخام والأحجار الجيرية ومحضرات التشحيم والجلود الجافة أو المدبوغة والأقطان والأقمشة غير المنسوجة وغيرها ، بينما تتمثل الورادات من الصين فى معدات وأجهزة من الكريستال السائل وأجزاء منشآت من حديد صب أو صلب وخيوط من شعيرات تركيبية وأقمشة من ألياف تركيبية أو اصطناعية وأجزاء مراجل توليد بخار وخيوط من النايلون ومحركات ومولدات كهربائية وغيرها.

وتشير توقعات المكتب الاقتصادى و التجارى بالسفارة المصرية ببكين والتمثيل التجارى المصرى إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية ستنموفى الفترة المقبلة فى ظل نجاح جهود لنفاذ العنب المصرى الى هناك وكذلك علف البنجر .

وتضيف بيانات المكتب الاقتصادى والتجارى المصرى أن الصادرات المصرية غير البترولية للصين فى عام 2016 احتلت نسبة 78% من هيكل الصادرات

وتوضح البيانات أن حجم التبادل التجارى بين البلدين سجل فى هذا العام نحو 11 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 15% عن العام 2015 وهى أول مرة يتراجع فيها التبادل التجارى منذ عام 2009.

وشهدت الصادرات المصرية للصين فى 2016 تراجعاً كبيراً بنسبة 40% لتبلغ قيمتها555 مليون دولار مقارنة بنحو 920 مليون فى 2015، بينما سجلت الواردات من الصين انخفاض بنسبة 13% لتبلغ 10.4 مليار دولار ، وسجل العجز التجارى بين البلدين نحو 9.9 مليار دولار بنسبة تراجع قدرها 10.7% عن قيمته فى عام 2015.

