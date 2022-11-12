التايم الأمريكية: هاتف سامسونج جالاكسي إس 22 أولترا أفضل اختراع فى 2022

أدرجت 3 أنواع من منتجات سامسونج للإلكترونيات على رأسها جالاكسي إس 22 أولترا ضمن قائمة أفضل الاختراعات لهذا العام وفقا لما ذكرته مجلة تايم الأمريكية، وفقا لوكالة يونهاب.

وقالت تايم في تقرير أفضل الاختراعات للعام 2022 إنه تم اختيار جالاكسي إس 22 أولترا الذي أصدرته سامسونج في بداية هذا العام، كأفضل الهواتف الذكية مع قلم.

أوضحت تايم أن السبب في اختيار جالاكسي إس 22 أولترا كأفضل الهواتف الذكية التي تحتوي على قلم يرجع إلى قرار سامسونج الناجح والمبدع في إدخال وظيفة القلم إلى جالاكسي إس 22 أولترا.

أشارت المجلة إلى أن هذا الجهاز يعتبر من أقوى هواتف سلسلة إس والذي يدمج نقاط القوة لجالاكسي نوت وجالاكسي إس من حيث تجربة المستخدم والكاميرا والأداء.

وذكرت أن الجهاز قادر على التقاط أفضل الصور والفيديوهات، خاصة في الليل.

وأضافت أن الهاتف يعد أفضل هواتف الأندرويد استنادا على شاشة قياسها 6.8 بوصة وبالمعالج 4 نانومتر.

كما تم إدراج جهاز عرض “The Freestyle” وجهاز تحكم جديد يعمل بالطاقة الشمسية لسامسونغ للإلكترونيات ضمن قائمة أفضل الاختراعات لهذا العام.

تختار تايم 100 منتج وفكرة تغير الحياة اليومية للمستهلكين كل عام وتعلن عنها كأفضل الاختراعات للعام، وتم اختيار 200 منتج وفكرة لأول مرة في هذا العام.