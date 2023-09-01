التايمز: السعودية تخطط لاستضافة كأس العالم 2034 "بمفردها"

تخطط السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 بمفردها، بعد سحب عرضها لاستضافة بطولة 2030 بالشراكة مع مصر واليونان، وفقا لصحيفة “التايمز” البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن المملكة شرعت بالفعل في حملة لكسب الدعم في أوروبا، حيث تواصل مسؤولون ووزراء من السعودية مع شخصيات بارزة في كرة القدم الأوروبية.

كما أجرى السعوديون اتصالات مع اتحادات قارية أخرى لتأمين الدعم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن السعوديين يأملون في تنظيم البطولة في الصيف، مع طرح خيار توفير ملاعب في كماطق مرتفعة توفر طقسا أفضل.

ومع ذلك، لم يتم استبعاد إقامة البطولة في الشتاء بحيث تقام بين نوفمبر وديسمبر، كما حدث في قطر 2022.

وتستهدف السعودية تقديم مشاريع عمرانية عملاقة مثل مدينة نيوم خلال الحدث، والتي تعمل على إكمال بنائها بحلول نهاية العقد.

وتحتوي المدينة الضخمة على مركز صناعي عائم ومدينة ساحلية، بالإضافة إلى منتجع للتزلج يسمى تروجينا الذي فاز بالفعل بتنظيم الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029.

وكانت السعودية تأمل في الحصول على الدعم من خلال الانسحاب من سباق استضافة بطولة 2030، حيث تعتقد أن العرض المشترك من إسبانيا والبرتغال والمغرب هو الأوفر حظا.