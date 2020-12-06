«التاكسي الطائر وروبوت أدرين».. اتصالات تتبني استراتيجية تقديم الحلول المتكاملة في جيتكس» دبي

تتبني مجموعة اتصالات الإمارات خطة طموح تستهدف من خلالها التركيز بصورة أكبر علي تقديم حزمة خدمات متكاملة العملاء، تعتمد علي تقنيات المستقبل، مثل الروبوتات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والجيل الخامس للاتصالات 5G.

وعرضت المجموعة داخل جناحها اليوم ضمن فعاليات الدورة الاربعين من معرض ومؤتمر جيتكس دبي للاتصالات الذي يقام خلال الفترة من 6 إلي 10 ديسمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، روبوت ذكي متخصص في أداء وظائف غير اعتيادية مثل التصدي للإشعاع والحرائق الكبرى، ومقاومة الأتربة وغيرها.

كما عرضت روبوت يدعي أدرين يحمل الجنسية الإنجليزية، يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة ويتفاعل مع أسئلة الجمهور بردود أفعال تتشابه تماما مع البشر .

وأجرت المال لقاء مصغرا مع أدرين عبر توجيه عدد تساؤلات الذي ربط تلقائيا بين مصر والأهرامات الثلاث

إلي جانب نموذج التاكسي الطائر، الذي طورته شركة أوبر الأمريكية لخدمات النقل الذكي، بالتعاون مع هيونداي اليابانية، الذي يعتمد علي تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات المقدمة من شركة اتصالات الإمارات في ربط أنظمة الاتصالات الداخلية والتحليق في السماء، ونموذج لسيارة بي ام دبليو ذاتية القيادة.

سيارة بي إم دبليو ذاتية القيادة

وقال الدكتور أحمد بن علي، نائب رئيس قطاع العلاقات العامة والاتصالات في مجموعة اتصالات الإمارات، إن تكنولوجيا الجيل الخامس ستثمل طفرة نوعية في قطاع الاتصالات عالميا، إذ تتيح ربط اكثر من مليون جهاز في أن واحد كل كيلو متر . الدكتور أحمد بن علي نائب رئيس قطاع العلاقات العامة في اتصالات الامارات

وأكد أن المجموعة حصلت خلال العام الحالي علي جائزة أسرع شبكة إنترنت في العالم من مؤسسة ookla لقياسات أداء شبكات المحمول .

وأضاف أن اتصالات بدأت منذ آخر 10 سنوات تقريبا في التركيز علي تقديم تقنيات المستقبل وخدمة اتصالات متكاملة العملاء وتطويع التكنولوجيا في خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية

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وافتتح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الأحد، فعاليات معرض ومؤتمر جيتكس دبي للاتصالات 2020.

وتستضيف فعاليات معرض جيتكس في دورته الـ40 بمركز دبي التجاري العالمي 1200 شركة من 60 دولة، وتستمر حتى 10 ديسمبر، الجاري بمشاركة عمالقة صناعة التقنيات من حول العالم، كذلك مشاركة 350 متحدث في الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتكنولوجيا المال ومستقبل التعليم والصحة ومستقبل العمل عن بعد .

يشهد المعرض عرض تقنيات وتطبيقات 5G و الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، كذلك أشهر الروبوتات العالمية وتقنية البلوكتشين، كما تستعرض حكومة دبي الذكية أحدث تقنياتها في هذا الاتجاه لخدمة المواطنين.



كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد غرد على صفحته الرسمية بموقع “تويتر” قائلا إن معرض جيتكس سيكون أهم حدث تقني عالمي واقعي في 2020 والإمارات ستكون أسرع دولة في التعافي عالمياً.

وأضاف بن راشد أن الدولة أثبتت قدرتها على التأقلم و ستختتم عام 2020 بحدث عالمي وتبدأ عام 2021 بسلسلة من المشاريع والمبادرات الكبرى، مضيفا بالقول:” 2021 عامنا الخمسين ويوبيلنا الذهبي وسيكون مختلفاً عن جميع الأعوام بإذن الله”.