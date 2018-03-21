التاكسى الأبيض ينتصر فى أولى جولات التقاضى ضد أوبر وكريم

فريق المالتباينت ردود فعل «أوبر» و«كريم» لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول على خلفية قرار محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، الصادر أمس الثلاثاء بقبول دعوى مقدمة من 3 سائقين للتاكسى الأبيض ، طالبت بوقف تراخيص نشاط الشركتين فى مصر.وأرسلت شركة «كريم مصر» رسالة طمأ

فريق المال

تباينت ردود فعل «أوبر» و«كريم» لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول على خلفية قرار محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، الصادر أمس الثلاثاء بقبول دعوى مقدمة من 3 سائقين للتاكسى الأبيض ، طالبت بوقف تراخيص نشاط الشركتين فى مصر.

وأرسلت شركة «كريم مصر» رسالة طمأنة إلى سائقيها عبر منصتها الإلكترونية أكدت خلالها استمرار العمل بشكل طبيعى ولم يتم ابلاغها رسميا بوقف عملياتها على خلاف ما تناقلته وكالات أنباء.

فيما عقد مسئولو «أوبر» اجتماعا عاجلا لبحث تداعيات الحكم، وحاولت «المال» التواصل مع ممثلين للشركة حتى مثول الجريدة للطبع دون جدوى وصدر بيان عنها قالت فيه أنها ستطعن على قرار المحكمة.

وقال هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن البرلمان ينتظر الاطلاع على حيثيات الدعوى المقامة ضد الشركتين لتحديد مصير مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين شركات تطبيقات النقل الذكى فى مصر.

وأكد أن البرلمان يرفض إيقاف نشاط الشركتين ولكنه يشجع الاستثمارات الأجنبية تحت مظلة القانون.

وأشار اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى اعتزام دراسة حيثيات الدعوى المقامة بمحكمة القضاء الإداري، وتداعياتها على سوق النقل، مؤكدا عدم وجود حكم نهائى فى الدعوة حتى الآن، ولفت إلى أن التأخر فى تقنين أوضاع شركات النقل الذكى حتى الآن هو مسئولية الدولة.

وأكد لـ«المال» أن نشاط الشركتين يخضع لإشراف الجهاز، ويتم التواصل دائما مع مسئوليها من أجل بحث البلاغات المقدمة من العملاء، معتبرا أن خدماتهما تساهم فى تنشيط السياحة، لما توفره من وسيلة انتقالات آمنة بأسعار معقولة، مقارنة بالتاكسى الأبيض.

ووعد هيثم محمد، أمين صندوق جمعية سائقى ومالكى التاكسى الأبيض المشهرة برقم 10156 لسنة 2016، الجمهور بتقديم خدمات جيدة خلال المرحلة المقبلة. وذكر أن سائقى التاكسى الأبيض بدأوا اجراءات التقاضى ضد الشركتين منذ 19 ديسمبر 2017 وتم تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة.

وقال محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد لـ«المال» ان نظر دعوى وقف «اوبر وكريم» هو اولى مراحل التقاضي، وسيتم الاستئناف عليه، مشيرا إلى أهمية عمل الشركتين لخدمة فئة واسعة من المجتمع.