التاريخ يمنح سان جيرمان أملا في عبور الريال

نيمار يحلم بريمونتادا جديدةعلي المصريبعد سقوطه بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد اﻹسباني، لايزال باريس سان جيرمان الفرنسب، يؤمن بحظوظه في تخطي الغريم الملكي، والتأهل على حسابه في حديقة الأمراء لربع النهائي.وتشير الإحصائيات إلى أن الفريق الباربسي، نجح في الت

نيمار يحلم بريمونتادا جديدة





علي المصري

بعد سقوطه بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد اﻹسباني، لايزال باريس سان جيرمان الفرنسب، يؤمن بحظوظه في تخطي الغريم الملكي، والتأهل على حسابه في حديقة الأمراء لربع النهائي.

وتشير الإحصائيات إلى أن الفريق الباربسي، نجح في التأهل للدور التالي في السابقتين التاريخيتين له أوروبيا، اللتين شهدتا سقوطه ذهابا وخسارته بفارق هدفين، ليحقق بعدها “الريمونتادا”.

والمثير في الأمر أن بي إس جي أقصى ريال مدريد نفسه في عام 1993 من ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عندما كان قد خسر أمامه 3-1 ذهابا، ليحقق الانتفاضة ويفوز إيابا 4-1 في العاصمة الفرنسية.

أما الواقعة الثانية فتعود لعام 1996 عندما تأهل على حساب جالطة سراي لربع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية رغم الخسارة ذهابا 4-2 ليعود ويفوز إيابا 4-0.

في المقابل نجح الريال، حامل اللقب في آخر نسختين، في التأهل 11 مرة من أصل 18 دورا إقصائيا أوروبيا للدور التالي بعد فوزه ذهابا على ملعبه بفارق هدفين.

من جانبه، لم يفقد البرازيلي نيمار، نجم الفريق الباريسي، الأمل في تأهل فريقه لدور الثمانية للتشامبيونزليج، خلال لقاء الإياب يوم 6 مارس المقبل بملعب حديقة الأمراء معقل النادي الباريسي، رغم الخسارة أمام الفريق الملكي.

ونقلت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، تصريحات نيمار لوسائل إعلام برازيلية، التي قال فيها: “المهمة صعبة، ولكن لا يوجد مستحيل في كرة القدم، ففي الموسم الماضي مع برشلونة كنت في موقف أكثر صعوبة، ونجحت في تجاوزه، وأتمنى تكرار الأمر هذا العام”.

وألمح نيمار إلى أن فريقه افتقد إلى النضج في الوقت الحاسم، مما منح الفرصة لريال مدريد لتسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة.

وأتم أغلى لاعب في التاريخ: “علينا التعامل بشكل أفضل، لم نقدم مباراة سيئة، ولكن علينا الظهور بشكل أفضل، إذا أردنا التأهل على حساب ريال مدريد”.