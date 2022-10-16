«التاروس الإيطالى» يستأنف خدماته الملاحية بين مصر وليبيا

يستأنف خط التاروس الإيطالى نهاية سبتمبر الجارى، تسيير خدمة ملاحية منتظمة بين موانئ الإسكندرية وليبيا وتركيا، بعد توقف الخدمة لسنوات.

أكد هانى عبد الرشيد، رئيس مجلس إدارة شركة تاروس ميد إيجيبت وكيل خط التاروس بمصر لـ«المال»، أن الخط يملك ثلاث خدمات رئيسية بين موانئ البحر المتوسط، إلى جانب استعادة خدمة الموانئ الليبية بعد توقف لفترة كبيرة جراء الأوضاع والاضطرابات السياسية فى ليبيا، إضافة إلى جائحة كورونا.

وذكر أن خط التاروس، يتردد على 13 ميناء، ويربط بين موانئ المتوسط، ومنها خدمة تربط بين «مصر، وبيروت، وإيطاليا، مرورا بتركيا والبرتغال، حتى المغرب، والجزائر»، وخدمة أخرى بين موانئ «مصر، وليبيا، وإيطاليا»، و- ثالثة بين «مصر، وتركيا، وبيروت».

وأضاف أن الشركة تستهدف إطلاق مشروع نقل برى خاص بالخط لنقل الحاويات من الإسكندرية لباقى محافظات الجمهورية والعكس.

وأوضح «عبدالرشيد» أن شركته أنشأت أول محطة لإصلاح الحاويات بمنطقة مرغم بتكلفة 18 مليون جنيه، على مساحة 15 ألف متر مربع.