سيـــاســة

«التابلت يحكم بينا».. جبالي يفض الاشتباك بين النواب لأخذ الكلمة خلال الجلسة العامة

رئيس البرلمان: مسجل بالدقيقة والثانية
ياسمين فواز 8:39 م, الأربعاء, 9 فبراير 22 8:39 م, الأربعاء, 9 فبراير 22

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شهدت الجلسة العامة في مجلس النواب ، اليوم الاربعاء انتقادات من رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي ، لعدد من الاعضاء بسبب ، عدم تسجيل طلب الكلمة خلال الجلسة العامة وفقا للموعد المحدد باللائحة قبل بدء الجلسة ب 24 ساعة .


جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس النواب ، اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري.

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وفوجئ رئيس المجلس خلال منحه الكلمة لأحد النواب ، بمطالبة نائب آخر بالحديث ، وه ما دفع رئيس البرلمان للإحتكام إلى التابلت ، قائلا : التابلت لا يخطئ ومسجل بالدقيقة والثانية موعد طلب الكلمة .. التابلت هو من يحكم بيننا “.


وأشار رئيس النواب ، إلى انه لايمكن إطلاق العنان للجميع بالحديث دون التسجيل موجها حديثه للنائبين قائلا: سأعطي كلا منكما الكلمة على سبيل الديمقراطية “.

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وواصل رئيس البرلمان حديثه :” التاب ليس انسانا هو آلة ولا أريد ان ادخل فى مواجهة مع اخطاءكم فى ادخال التعديلات على التابلت”.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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