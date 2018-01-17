التأمين يعول على اللائحة للمشاركة فى قانون الصحى الشامل

❏ «الزهيرى»: «الطبي» رافدًا للسيولة.. وحرمان «التأمين» يقلص مساهمة القطاع فى الناتج القومىماهر أبوالفضليعول الاتحاد المصرى لشركات التأمين، على اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل- الذى أقر الأسابيع الماضية- للمشاركة فى تقديم الخدمات التى ينص عليها ال

❏ «الزهيرى»: «الطبي» رافدًا للسيولة.. وحرمان «التأمين» يقلص مساهمة القطاع فى الناتج القومى

ماهر أبوالفضل

يعول الاتحاد المصرى لشركات التأمين، على اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل- الذى أقر الأسابيع الماضية- للمشاركة فى تقديم الخدمات التى ينص عليها القانون.

قال علاء الزهيرى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والعضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين«gig»، إن الاتحاد يجرى اتصالاته للحصول على النسخة النهائية للقانون-نظرا لاختلاف النسخ المتداولة- استعدادًا لإبداء ملاحظاته عليه.

أشار فى تصريح لـ«المال»، إلى أن التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد عمران، لمخاطبة الجهات المسئولة، وصانعى القرار الحكومى، لإشراك شركات التأمين فى المنظومة الصحية الجديدة.

أكد الزهيرى أن شركات التأمين، لا سيما التى تزاول نشاط التأمين الطبى تتأثر سلبا حال عدم إشراكها فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، لأسباب لها علاقة بصعوبة توافر أى فوائض مالية لدى أصحاب المؤسسات بتنوع أطيافها وأطرافها – صناعية، أو استثمارية، أو خدمية – لشراء برامج الطبى التى توفرها شركات التأمين.

أشار إلى أن التأمين الطبى يمثل رافدًا رئيسيًا لتوفير السيولة لشركات التأمين، وأحد المولدات الرئيسية للأقساط، وحرمان شركات التأمين من المشاركة فى تقديم خدمات الطبى يعنى تقلص أقساط السوق، وتراجع مساهمته فى إجمالى الناتج القومى، وإضعاف رغبة المستثمرين فى ضخ استثمارات مرتبطة بإنشاء شركات تأمين، لا سيما أن الطبى يمثل فرعا رئيسيا فى تلك الشركات.

طبقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ نصيب التأمين الطبى بشركات الممتلكات 1.1 مليار جنيه، فى الأشهر 10 الأخيرة من 2017، من إجمالى أقساط سوق الممتلكات البالغة 9.9 مليار جنيه، مستحوذا على %11.1 من كعكة الأقساط.

تجاوزت حصيلة الطبى فى الممتلكات خلال العام المالى 2015/ 2016، حاجز 1.4 مليار جنيه، من إجمالى أقساط السوق البالغة 9 مليارات جنيه، فى نفس العام بحصة سوقية بلغت %15.6.