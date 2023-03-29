التأمين يعوض العملاء عن أخطار المستقبل غير المتوقعة..كيف يتم ذلك

يقوم نشاط التأمين على مبدأ بسيط جدًا، يتضمن قيام مجموعة من الأفراد بسداد الأموال بصورة شهرية أو سنوية لشركات التأمين، لتعويض الأضرار الناتجة حالة وقوع حادث أو أخطار أخرى لواحد أو أكثر من هؤلاء الأفراد.

تعرف تلك الجهات باسم شركات التأمين، ويطلق على العميل اسم «المؤمن عليه» أو «حامل الوثيقة»، بينما يعرف العقد باسم «الوثيقة»، وتسمى الرسوم التي يدفعها حامل الوثيقة بـ«القسط».

التأمين ما هو إلا اتفاق محدد النتائج، حيث إن الأشخاص المشاركين في الحلول التأمينية على يقين تام بأن المبالغ التي يسددونها في صورة أقساط سوف تعوضهم عن أضرار الحوادث غير المتوقعة، مما يوفر لهم راحة البال والثقة للاستمرار في مشروعاتهم الاستثمارية، فضلًا على الاستمتاع بالسفر والرحلات، إضافة إلى تنفيذ الخطط طويلة الأجل، مثل شراء منزل جديد أو سيارة، وغير ذلك.

ويمكن لشركة التأمين احتساب معدل وقوع الحوادث وتكلفتها بدقة نظرًا لكبر حجم قاعدة العملاء، ويطلق على طريقة احتساب تلك التكاليف بالعلم الإكتواري (أو حسابات التأمين)، وهو ما يضمن للشركة توافق الرسوم المحتسبة على العميل مع حجم الخسائر ومعدل وقوعها.

لمحة عن أنواع التغطيات

وتعد فكرة الاستعداد للمصروفات غير المتوقعة أمر طبيعي، وتعود نشأتها منذ بابل القديمة، حيث ظهر بها ما يشبه الجمعيات التأمينية، وقد تنوعت التغطيات التأمينية لتشمل أصنافًا لا حصر لها من الأخطار، ومن بينها التأمين على الممتلكات ضد الحرائق، أو السرقة، أو اضطرابات الأحوال الجوية، أو الزلازل.

وتتضمن أنواع التأمين، على سبيل المثال، توقف الأعمال، الذي يحمي الشركات من جميع الأخطار التي قد تؤدي إلى الإغلاق المؤقت، فضلًا على خطط التغطيات على الحياة، حيث تحصل عائلة حامل الوثيقة على قيمة التعويض عند وفاته، بينما يوجد «الطبي» لتغطية المصاريف العلاجية.

وتمثل بعض أشكال التأمين «المسئولية»، حيث إنها برامج ضد الأضرار التي يتسبب فيها المؤمن عليه لطرف آخر، فلا تقتصر تغطيات السيارة مثلًا على مصاريف الإصلاح فقط، ولكن يشمل الأضرار والخسائر التي تسببها السيارة أثناء الحادث، فالغرض من تأمين المسئولية؛ حماية الشركات والأفراد من التكاليف المادية أو القانونية نتيجة أخطائهم.

وختامًا، هناك أنواع مختلفة من التغطيات على مجالات محددة، ومن بينها المجال البحري والمالي والإنشاءات والرياضة والترفيه، وغيرها، والتي وصلت إلى إنشاء شركات التأمين على قطاع التأمين، والتي يطلق عليها شركات إعادة التأمين.