التأمين يضيف 2.9 مليار جنيه لأقساطه فى 30 يوما

كتب- ماهر أبوالفضل ومروة عبدالنبى:نجح قطاع التأمين بنشاطى الحياة والممتلكات فى إضافة 2.9 مليار جنيه لرصيد أقساطه خلال أكتوبر الماضى منفردًا، مقابل 2 مليار فى الشهر السابق.ووفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، استحوذت شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال على نصيب الأسد م

كتب- ماهر أبوالفضل ومروة عبدالنبى:

نجح قطاع التأمين بنشاطى الحياة والممتلكات فى إضافة 2.9 مليار جنيه لرصيد أقساطه خلال أكتوبر الماضى منفردًا، مقابل 2 مليار فى الشهر السابق.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، استحوذت شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال على نصيب الأسد من رصيد أقساط السوق فى أكتوبر، وجمعت مليارى جنيه، مقابل 890 مليونًا لكيانات الممتلكات والمسئوليات.

ورفعت شركات الحياة رصيد أقساطها من 1.5 مليار جنيه فى سبتمبر 2017 إلى 2 مليار فى أكتوبر من العام نفسه، ليرتفع الإجمالى إلى 19 مليارًا خلال العشر أشهر الأولى من العام.

فيما رفعت شركات الممتلكات رصيد أقساطها إلى 890 مليون جنيه مقابل 560 مليونًا خلال شهرى المقارنة، لتصل إلى 9.85 مليار جنيه فى أكتوبر الماضى، مقابل 8.96 مليار فى سبتمبر السابق.

التغير الدراماتيكى يظهر بشكل كبير فى شركات تأمينات الحياة، خاصة أنها أعلنت تأثرها السلبى من قرار البنك المركزى فى نوفمبر 2016 المرتبط بتحرير سعر الصرف أو ما يعرف بـ”التعويم”، لأسباب لها علاقة بزيادة معدل التضخم وتقلص الفوائض المالية لدى الأفراد لشراء منتجات تأمينات الحياة.

لكن صلاح عبدالفتاح العضو المنتدب للشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلية، برر ارتفاع أقساط شركات الحياة فى شهر أكتوبر الماضى بزيادة القروض الشخصية الممنوحة من البنوك للعملاء والتى تتطلب إصدار وثيقة تأمين حياة.

ووصف عبد الفتاح زيادة وتيرة القروض البنكية بأنها أنقذت شركات الحياة من فخ التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف، والتى قلصت الفوائض المالية للأشخاص التى تسمح بشراء وثائق تأمين جديدة.

وأشار إلى أن عددا كبيرا من شركات الحياة أبرمت تعاقدات مع البنوك من خلال آلية تحالفات التأمين البنكى لترويج منتجاتها عبر فروع المصارف، مؤكدًا أنها ساعدت الشركات على تنشيط مبيعاتها، ما انعكس على حصيلة الأقساط، بالإضافة إلى سرعة وتيرة دخول شركات التأمين حلبة المنافسة على الميكنة، الأمر الذى ساهم فى تقليص مدد صرف المطالبات وتحصيل الأقساط.

من جهته أرجع رئيس إحدى شركات تأمينات الممتلكات -رفض ذكر اسمه- الفضل فى زيادة حصيلة أقساط الممتلكات إلى قرار تحرير سعر الصرف، الذى أدى إلى إعادة تقييم أصول العملاء، وبالتالى زيادة القيمة السوقية المؤمن عليها، ما انعكس إيجابًا على زيادة الأقساط المحصلة.

وربط المصدر بين حفاظ شركات الممتلكات على نسبة النمو بجلب عملاء جدد وليس الاكتفاء بالحاليين، متوقعًا تحقيق ذلك نظرًا لزيادة المشروعات الاستثمارية على الأقل القومية، والتى ستتطلب تغطيات تأمينية ستضيف لرصيد «الممتلكات».