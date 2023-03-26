«التأمين» يحصل أقساطا بقيمة 56,8 مليار جنيه في 2022

ذكر تقرير الأداء الشهري لـ«هيئة الرقابة المالية» أن إجمالي قيم الأقساط المحصلة للتأمين بنهاية ديسمبر 2022 قد ناهزت 56,8 مليار جنيه.

وتقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية؛ بيان تصدره هيئة الرقابة المالية شهريًا، ترصد فيه نشاطات الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مثل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، ومراقبي الحسابات، والتخصيم، والتوريق.

وأضاف تقرير «الرقابة المالية» أن قيمة أقساط التأمين 2021 بلغت 49 مليار جنيه تقريبًا، بنسبة نمو ناهزت 15.9%.

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيم أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بنهاية عام 2022 قد نما بنسبة 16,5%، مقارنة بـ2021، حيث وصل في 2022 إلى 23,8 مليار جنيه تقريبًا، بينما بلغ 20,4 مليار جنيه تقريبًا، في 2021.

وأظهر تقرير الأداء الشهري لـ«هيئة الرقابة المالية» أن قيم الأقساط الخاصة بالأشخاص وتكوين الأموال قد زادت بنسبة 15,5% عن 2021، حيث زادت في 2022 عن 33 مليار جنيه، بينما بلغت 28,6 مليار جنيه في 2021.

وبلغ إجمالي قيم تعويضات التأمين المسددة في 2022 ما ناهز 26,7 مليار جنيه، مقارنة بـ22,6 تقريبًا في 2021، بنسبة زيادة 18.5%.

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيم تعويضات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بنهاية عام 2022 قد زادت بنسبة 2.1%، مقارنة بـ2021، حيث وصلت في 2022 إلى 10,5 مليار جنيه تقريبًا، بينما بلغ 10,3 مليار جنيه تقريبًا، في 2021.

وأظهر تقرير الأداء الشهري لـ«الرقابة المالية» أن قيم التعويضات الخاصة بالأشخاص وتكوين الأموال قد زادت بنسبة 18.5% عن 2021، حيث ناهزت 116,2 مليار جنيه في 2022، بينما بلغت 12,2 مليار جنيه في 2021.