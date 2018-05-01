التأمين يترقب اقتناص فرص أصول الدولة وعوائد الشمول المالي

■ عبدالمعطى: خطة لزيادة مساهمة القطاع فى الناتج القومى إلى %3 ■ عبدالشهيد: تحديد معدل الاحتفاظ بالأخطار يخضع لعوامل عديدة ■ منير: توقعات بارتفاع عدد العملاء إلى 10 ملايين ■ مرسى: ضعف الوعى أبرز تحديات انتشار وثائق المسئوليات ■ مبروك: 30 مليون مواطن لم تصل لهم خدمات القطاع حتى الآنقال المستشار رضا



■ عبدالمعطى: خطة لزيادة مساهمة القطاع فى الناتج القومى إلى %3

■ عبدالشهيد: تحديد معدل الاحتفاظ بالأخطار يخضع لعوامل عديدة

■ منير: توقعات بارتفاع عدد العملاء إلى 10 ملايين

■ مرسى: ضعف الوعى أبرز تحديات انتشار وثائق المسئوليات

■ مبروك:

30 مليون مواطن لم تصل لهم خدمات القطاع حتى الآن

قال المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التأمين على أصول الدولة سوف يسهم فى زيادة حصيلة أقساط التأمين فى السوق المصرية بما يؤدى إلى زيادة حجم استثمارات قطاع التأمين، ورفع مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، والتى لا تتجاوز %1 حاليًّا بعد استبعاد نسبة مساهمة صناديق التأمين الخاصة.

وأضاف عبدالمعطى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف زيادة مساهمة قطاع التأمين إلى %3 خلال الفترة المقبلة، من نحو %1 حاليا، معتبرا أن حصيلة أقساط التأمين على أصول الدولة أحد آليات تحقيق هذه الخطة المستهدفة، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، لبحث التأمين على أصول الدولة.

ويترأس لجنة التأمين على أصول الدولة الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، وتضم ممثلين لوزارات الإسكان، والتنمية المحلية، والداخلية، والعدل، وهيئات «الرقابة الإدارية» و«المالية»، وشركة مصر للتأمين.

وأكد أن هناك تعديلات تشريعية من المزمع أن تقوم بها الحكومة خلال الفترة المقبلة لتعديل المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزى المصرى، والتى تحظر التأمين على الأصول المملوكة للدولة سواء كانت أصول منقولة أو غير منقولة بجانب تعديل المادة 167 من قانون المالية العامة للدولة، والذى يحظر أيضا التأمين على ممتلكات ومشتريات الحكومة المصرية إلا بموافقة من القانون المختص، لافتا إلى أن هذه المواد كانت تمنع التأمين على أصول الدولة.

ولفت عبدالمعطى إلى أن اللجنة عرفت أصول الدولة بأنها المبانى والمنشآت التابعة لكل الأجهزة والهيئات التى ينظمها القانون 53 للموازنة العامة للدولة، وهى الجهاز الإدارى للدولة والوزارات، وكذلك الحكم المحلى، فضلا عن الهيئات العامة والخدمية ما عدا شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأوضح أن اللجنة أوصت بأن تشمل التغطيات التأمينية على أصول وممتلكات الدولة خطر الحريق والسطو فى البداية ثم تغطية باقى الأخطار التى قد تتعرض لها تلك المنشآت والأصول فى مرحلة لاحقة نظرا لكون خطر الحريق من أكبر الأخطار التى تواجه أصول الدولة، والتى تعرض بعضها للحريق مثل المجمع العلمى وأرض المعارض وغيرها.

وحسب عبد المعطى، بلغ عدد حوادث الحريق التى أصابت أصول الدولة 788 حريقا من إجمالى 45 ألف حريق على مستوى الجمهورية خلال عام 2016، فيما ارتفع عدد حوادث الحريق التى أصابت أصول الدولة إلى 812 حريقا العام الماضى من إجمالى 37 ألف حادث حريق على مستوى الجمهورية.

وكشف أن اللجنة أوصت كذلك بتشكيل صندوق لإدارة منظومة التأمين على المبانى والمنشآت الحكومية وفقًا للتشريعات والقرارات المنظمة لتأسيس صناديق التأمين الخاصة، لافتا إلى أن الصندوق الجديد لا يحتاج تشريع خاص به ولكن عبر قرار من رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الصندوق سوف يقوم بإدارة أصول الدولة وتقييمها بقيمتها السوقية وليس قيمتها الدفترية القديمة.

وتبرز قيمة التأمين بالقيمة السوقية أن سوف يتم دفع تعويض فى حالة وقوع خطر الحريق بالقيمة السوقية للمبنى وليس الدفترية فيكون التعويض كافيا لإعادة الأصل إلى ما كان عليه قبل وقوع حادث الحريق مثلا كما سوف يقوم الصندوق بتقسيم أصول الدولة إلى مجموعات ثم يتم طرح عملية التأمين عليها على شركات التأمين مباشرة أو تأسيس مجمعة تأمينية تضم فى عضويتها عدد من شركات التأمين للتأمين على هذه الأصول بصورة جماعية من قبل المجمعة التأمينية وتشارك الشركات أعضاء المجمعة فى التأمين على هذه الأصول.

وأكد عبدالمعطى أن مجلس إدارة الصندوق سوف يضم مجموعة من الخبراء المتخصصين فى نشاط التأمين والأنشطة المرتبطة بأصول الدولة فيما سوف يتم تمويل الأقساط التى ستدفعها الحكومة لشركات التأمين مقابل التأمين على أصول الدولة من موارد ستفرضها الحكومة وهى تخصيص ربع من ألف من حصيلة بيع أراضى وأملاك الدولة، وربع فى الألف من رسوم مخالفات البناء، وكذلك ربع فى الألف من إيرادات المناقصات والمزايدات الحكومية، فضلا عن فرض رسوم على بعض الخدمات الحكومية.

ومن جهته، طالب إبراهيم عبدالشهيد، رئيس مجلس إدارة شركة “تراست ري” لوساطة إعادة التأمين، بأن يتم تغطية أصول الدولة من خلال الشركات العاملة فى السوق مباشرة دون تأسيس صناديق تأمين خاصة، معتبرا أن كثرة تأسيس صناديق التأمين الخاصة يبعدنا عن الإطار الصحيح للتأمين، وهو من خلال شركات التأمين.

وأوضح عبدالشهيد أنه رغم ارتفاع مبالغ الأقساط التى ستسدد على الأصول العقارية للدولة، فإن شركات التأمين قادرة على تغطيتها كجزء من محفظة الأخطار التى تؤمن عليها، لافتا إلى أن الأقساط على أصول الدولة سوف تنعش وتثرى محفظة أقساط قطاع التأمين، وسوف تسهم فى تحسين شكل ووزن محافظ أقساط الشركات بجانب تحسين شروط إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين العالمية بالخارج، إذ تلجأ شركات التأمين لإعادة التأمين على الأخطار التى تكتتب فيها فى السوق عبر الاحتفاظ بجزء من الخطر وتعيد باقى النسبة بالخارج.

وتابع: على سبيل المثال إذا كان لدينا خطر تأمينى قيمته مليار جنيه وبلغ نسبة احتفاظ شركة التأمين %30 منه فإنها تقوم بإعادة %70 من الخطر لدى شركات إعادة بالخارج وفقا لحصة كل شركة إعادة فى اتفاقيات إعادة التأمين، وبموجب هذا فإنه عند وقوع حادث وسداد تعويض تسدد شركة التأمين المصرية %30 من فاتورة التعويض، بينما تسدد شركات الإعادة %70 من التعويض وفى مقابل هذا تحصل شركة التأمين على %30 من قسط التأمين الذى يدفعه العميل لشركة التأمين وتكون حصة شركات الإعادة %70 من القسط التأمينى.

واعتبر أن قرار تحديد نسبة وحدود احتفاظ شركة التأمين من الأخطار ليس قرارًا فرديا أو شخصيا بل هو قرار فنى تجارى، ويتم اتخاذه بعد مناقشات طويلة بين شركة التأمين وشركات إعادة التأمين بالخارج؛ لأن هدف شركات التأمين وشركات إعادة التأمين هو الربح وتحقيق نتائج فنية جيدة، كما أن دورة سوق التأمين والدورة الاقتصادية ونتائج سوق التأمين هى عوامل مؤثرة فى تحديد نسب الاحتفاظ من الأخطار بجانب حجم محافظ الأقساط بالشركات، وكذا معدل الخسائر الفنية وتوزيع الأقساط داخل المحفظة لكل الفروع التأمينية.

أضاف: أيضا قيمة مبلغ التأمين لكل وثيقة تأمين على حدى وحجم الملاءة المالية للشركة مثل رأس المال والاحتياطيات المالية والسياسة الاستثمارية للشركة، وحجم فائض النشاط، وحجم فائض الاكتتاب، والمدى الزمنى لاتفاقيات الإعادة، سواء كانت عاما واحدا أو عشرة أعوام، والذى يؤثر فى معدل التقلبات بنتائج الشركات.

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل منير، الأمين العام للاتحاد الأفرو آسيوى للتأمين وإعادة التأمين، أن تطبيق الشمول المالى فى نشاط التأمين هام جدا، إذ يتم الربط بين القطاع المصرفى وقطاع التأمين من خلال منتج واحد، لافتا إلى أن سوق التأمين المصرية واحدة، وبلغ حجم أقساط السوق بنهاية العام المالى الماضى 2016/2017 حوالى 24 مليار جنيه فيما بلغ إجمالى استثماراته 86 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

وكشف منير أن شهادة “أمان” أحدثت رواجًا فى نشاط التأمينى متناهى الصغر، والذى كانت أقساطه قبل إصدار شهادة أمان حوالى 70 مليونًا فقط.

و”أمان” هى شهادة بنكية مشتركة بين شركة “مصر لتأمينات الحياة” و4 بنوك وهى “الأهلى”، و”مصر”، و”القاهرة”، و”الزراعى” وتوفر أيضا الحماية التأمينية لحاملها فى حالتى الوفاة الطبيعية والوفاة بحادث ضمن تغطيات تأمين الحياة المؤقت، وتبلغ مدة الوثيقة 3 سنوات، ويوجد 5 شرائح للمنتج، والتى يمكن لأى مواطن شرائها بقيمة 500 جنيه، و1000 جنيه، و1500 جنيه، و2000 جنيه و2500 جنيه، وتتدرج مبالغ التأمين فى حالة الوفاة الطبيعية من 10 آلاف جنيه و20 ألف جنيه، و30 ألف جنيه، و40 ألف جنيه، و50 ألف جنيه وفقا لقيمة الوثيقة، وبالنسبة للوفاة بحادث يتدرج المبلغ من 50 ألف جنيه، و100 ألف جنيه، و150 ألف جنيه، و200 ألف جنيه، و250 ألف جنيه.

وفى حالة تحقق الخطر سواء الوفاة الطبيعية أو الوفاة بحادث يمكن صرف مبلغ التعويض كاملا أو فى صورة معاش شهرى لمدة 5 أو 10 سنوات وفقا لرغبة العميل ويتراوح القسط التأمينى الخاص بالمنتج من 4 جنيهات شهريا أى 144 جنيه خلال ثلاث سنوات بالنسبة للوثيقة التى قيمتها 500 جنيه، ويتضاعف القسط مع تضاعف قيمة الوثيقة حتى يبلغ 20 جنيهًا شهريا أى 720 جنيها خلال 36 شهرًا للوثيقة التى قيمتها 2500 جنيه، وسوف يقوم البنك بتوريد القسط للشركة شهريا إذ جارٍ حاليا ربط إلكترونى عبر “سيرفر” مشترك بين الشركة والبنوك لتحصيل القسط.

ولفت منير إلى أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية من أكبر الجهات التى توفر تمويلا متناهى الصغر ولديها محفظة قيمتها 5 مليارات جنيه بجانب جمعيات رجال أعمال الدقهلية وكذلك أسيوط، مشيرًا إلى أن عدد عملاء التأمين الفردى فى مصر حوالى 1.5 مليون عميل وعدد عملاء التأمين الجماعى حوالى 3 ملايين عميل.

وتوقع منير ارتفاع عدد عملاء التأمين إلى 10 ملايين عميل خلال الخمس سنوات المقبلة، بينهم أكثر من مليون عميل تأمين متناهى الصغر من أصحاب المشروعات الصغيرة على الأقل فى ظل مشاركة البنوك فى توزيع هذه الوثائق، وتقليل تكلفة الإصدار والتوزيع والتحصيل.

أضاف: من الممكن تقديم منتجات تأمين متناهى الصغر للأنشطة الزراعية والصناعية فى مصر، علينابالاستفادة من تجارب الولايات المتحدة والصين فى هذا النشاط، إذ لا تستغرق عملية إصدار الوثائق أو صرف التعويضات سوى دقائق معدودة، بينما يتم بيع التأمين متناهى الصغر فى الهند من خلال دفع القسط عند شراء السماد للأرض الزراعية من قبل الفلاحين لتغطية التأمين على المحاصيل الزراعية وغيرها.

وبدوره، أكد نزهى غليوم، خبير استشارى تأمين وإعادة تأمين، أن منتج تأمين الائتمان فى مصر مهم جدًّا، إذ تقوم البنوك بتغطية القروض التى تقدمها مباشرة أو من خلال شركات تابعة لها ضد مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعثر فى حالة تأمينات الممتلكات والمسئوليات وضد مخاطر عدم السداد الناتجة عن الوفاة فى حالة تأمينات الحياة.

وأضاف غليوم أن أول وثيقة تأمين ائتمان كانت لصالح قروض التمويل العقارى التى يقدمها البنك الأهلى المصرى من خلال شركته التابعة وهى “الأهلى للتمويل العقارى”، معتبرا أن خطر تأمين الائتمان يحتاج من شركة التأمين لعنابة فى الاكتتاب الجيد والتسعير السليم، إذ إن شروط الوثيقة يتم تفصيلها وفقًا لكل حالة.

وأوضح أنه يمكن تقديم تأمين الائتمان لصالح نشاط التأجير التمويلى، لافتا إلى أن فرنسا أبرز الأسواق العالمية التى لديها خبرة فى نشاط تأمين الائتمان بما يدعم التنمية الاقتصادية، ومشيرا إلى أن هناك 40 نوعًا مختلفًا من تغطيات تأمين الائتمان، ومنها تأمين ضمان الدفعات المقدمة، وذلك فى حال قيام العميل بدفع مقدم لشراء وحدة سكنية أو تأمين الدفعة المقدمة للمقاول الذى ينفذ مشروعا عقاريا.

وكشف غليوم أن شركات التأمين يمكن أن تنافس البنوك فى تأمين الضمان، وذلك لصالح العملاء الذين يحتاجون خطاب ضمان لاستيراد بضائع من الخارج، فيمكن لشركة التأمين تقديم وثيقة ضمان دون حجز جزء من أموال العميل بعكس ما تفعله البنوك فى حجز جزء من أموال العميل مقابل خطاب الضمان، والاعتماد المستندى عن الاستيراد.

ومن جهته، كشف أحمد مرسى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة “مصر للتأمين التكافلى”، أن تحرير سعر الصرف كان له آثار على قطاع التأمين، مثل زيادة قيم أصول العملاء، وبالتالى زيادة مبالغ وأقساط التأمين.

وأشار مرسى إلى ضرورة الاهتمام بتغطية مخاطر المسئولية المهنية قبل الغير عن أخطاء الأطباء والمحامين والصيادلة؛ ما يُسهم فى زيادة حصيلة أقساط القطاع مع الوضع فى الاعتبار أن تأمين المسئوليات له طبيعته الخاصة، بتحديد طبيعة أخطاء تلك المهن والتغطيات التى توفرها الوثائق، إذ تسدد شركة التأمين مبلغ تعويض بحد أقصى للمتضرر، فمثلا إذا تضرر مريض من خطأ طبيب يتم صرف التعويض بدلًا من لجوء المريض للقضاء، والذى قد يستغرق وقتا وصعوبة الحصول على تعويض، وبذلك يفيد هذا التأمين المجتمع ككل.

ولفت إلى أن هناك تحديات تواجه انتشار وثيقة تأمينات المسئولية المهنية قبل الغير، وهى عدم وجود وعى تأمينى أو معرفة تفاصيل عن ثقافة التأمين لدى أفراد المجتمع، وعدم معرفة كل طرف بحقوقه، وتحديد طبيعة تلك الأخطار، وشروط واستثناءات الوثائق بدقة.

وطالب حامد مبروك، الرئيس التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمجموعة “ويلس تاورز واطسن” لوساطة التأمين وإعادة التأمين، شركات التأمين بتسويق منتجات ووثائق التأمين لصالح 30 مليون مصرى قادرين على شراء التأمين، ولم يتم تسويق التأمين لهم، سواء من قبل شركات التأمين أو من خلال الوسطاء.

وأضاف مبروك أن هناك العديد من أصحاب الحرف والمهن لم يتم تغطيتهم عبر قطاع التأمين، لافتا إلى أنهم فى حاجة إلى وثائق تأمين بسيطة تتوافق مع مستواهم الاجتماعى والتعليمى وقدراتهم المادية.

وأكد ضرورة إصدار تشريعات تأمينات مسئوليات مدنية ومهنية إجبارية فى مصر أسوة بالسوق الفرنسية، والذى يوجد بها 120 نوع تأمين إجبارى، بينما لا يتجاوز العدد 4 تغطيات فقط فى مصر.

ناقشت الجلسة الختامية من مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت الثالث»

2018Portfolio Egypt، تحت عنوان «فرص وتحديات عهد الإصلاح»، أمس الأحد، أوضاع نشاط التأمين، وفرص نموه الفترة القادمة وسط عدة متغيرات جوهرية منها التأهب للتأمين على أصول الدولة، وتغطيات المسئوليات المهنية، فضلا عن مواكبة القطاع لاستراتيجية هيئة الرقابة المالية للقطاع حتى عام 2022.

أدار الجلسة، ماهر أبو الفضل، رئيس قسم التأمين بجريدة «المال»، وشارك فيها كل من المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، ود. عادل منير، أمين عام الاتحاد الأفرو آسيوى للتأمين وإعادة التأمين، وإبراهيم عبدالشهيد، رئيس مجلس إدارة شركة «تراست ري» للوساطة، وأحمد مرسى، رئيس مجلس إدارة شركة “مصر للتأمين التكافلى، وحامد مبروك، الرئيس التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمجموعة “ويلس تاورز واطسن” لوساطة التأمين والإعادة، ونزهى غليوم، الخبير الاستشارى فى القطاع.