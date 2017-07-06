التأمين يتجاوز زيادة أسعار الوقود وضريبة القيمة المضافة

مروة عبد النبى والشاذلى جمعة

قال مصدر فى قطاع التأمين إن تأثير التضخم المتوقع خلال الفترة المقبلة، بسبب زيادة أسعار الوقود ورفع ضريبة القيمة المضافة نقطة مئوية، محدود؛ وأرجع ذلك إلى قوة الإجراء الاحترازى الذى اتخذته الرقابة المالية، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للتأمين، من خلال إصدار منشور للعملاء بضرورة تعديل مبالغ التأمين الخاصة بممتلكاتهم، بعد التعويم لتلافى آثاره السلبية.

وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تأثير رفع أسعار الطاقة طفيف على قطاع التأمين، ما لا يدفع الهيئة فى الوقت الحالى إلى إصدار منشورات لتحذير العملاء من أى سلبيات متوقعة، لعدم وجود ما يثير المخاوف هذه المرة، مؤكدآ أن الهيئة تعيد النظر فى القرار بعد 7 أشهر على الأقل حال وجود ما يستدعى ذلك.

وتوقع أن تتراوح نسب التضخم، بسبب خفض دعم الطاقة بين %1و%2، ما اعتبره لا يشكل فارقًا مثل الذى أحدثه تحرير سعر الصرف الذى دفع بالتضخم لمعدلات غير مسبوقة تجاوزت %31.

وأوضح أن ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات على سبيل المثال، بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لن يربك السوق، لا سيما فروع تأمين السيارات التكميلى، لأن النسبة الكبرى من القيمة المضافة البالغة %13، طُبقت فعليا، ولم يتبق سوى نقطة مئوية، ما لا يحدث فجوة بين مبالغ التأمين المبرم على أساسها الوثيقة قبل وبعد تطبيق النسبة الأخيرة.

وقال إبراهيم لبيب، رئيس قطاع السيارات بشركة «الدلتا للتأمين»، إن زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة على قطع غيار السيارات من 13 إلى %14 بداية الشهر الجارى لن يكون له تأثير على ارتفاع تكلفة الإصلاح وفاتورة التعويضات.

وأضاف أن الشركات خاطبت عملائها العام الماضى، بعد التعويم، بإعادة تقييم مبالغ التأمين على سياراتهم، بعد الارتفاع الكبير للدولار مقابل الجنيه، نظرا لاتساع الهوة بين قيمة السيارة الدفترية بالوثيقة عن قيمتها الفعلية بالسوق، لافتًا إلى أن نسب الارتفاع الحالية فى الأسعار ليست كبيرة مثلما حدث بعد التعويم.

ولفت مصدر تأمينى إلى أن محدودية تأثير ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات، التى تقتصر على ارتفاع سعر نقلها من محافظة لأخرى، حسب بعد المسافة فقط، ما يجعل الزيادة المتوقعة طفيفة ولن تؤثر على فاتورة الإصلاح أو التعويضات.