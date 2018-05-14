التأمين وبنوك الاستثمار تقود قاطرة النمو بالقطاع غير المصرفى

فريق المال: ركزت قيادات بنوك الاستثمار، والتأمين، والاستثمار المباشر، على أهمية التوسع فى الأنشطة، التى تخدم نمو نشاط متناهى الصغر، وأهمية إعادة التمويل، والتوريق للقطاع المالى غير المصرفى.أكد مسؤولون على أهمية دور التأمين وصناديقه، كأحد أهم الأذرع الاستثمارية والتمويلية، فضلًا عن إمكانية ت

فريق المال:



ركزت قيادات بنوك الاستثمار، والتأمين، والاستثمار المباشر، على أهمية التوسع فى الأنشطة، التى تخدم نمو نشاط متناهى الصغر، وأهمية إعادة التمويل، والتوريق للقطاع المالى غير المصرفى.

أكد مسؤولون على أهمية دور التأمين وصناديقه، كأحد أهم الأذرع الاستثمارية والتمويلية، فضلًا عن إمكانية تدشين صناديق استثمار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

قال محمد عماد، الرئيس الإقليمى لشركة «فينانس إن موشن»، ومستشار صندوق سند فند، إن شركته تدرس التوسع فى الاستثمار فى صناديق الاستثمار، بجانب نشاط الاعتمادات مثلما تفعل شركات ضمان مخاطر الائتمان.

أضاف عماد خلال الجلسة الثالثة والأخيرة لمؤتمر الشمول المالى، أن شركته تتعاون مع البنوك والهيئة العامة للرقابة المالية، فى نشاط تدريب الكوادر العاملة فى منح القروض متناهية الصغر، وتقوم بتقديم دورات عملية لهؤلاء العاملين على ملفات تمويل متناهى الصغر، لزيادة خبراتهم وتطوير قدراتهم.

بدوره أكد أيمن صبحى، مساعد مدير عام القطاع المركزى لتمويل المشروعات بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بوزارة التجارة والصناعة، أنه جار إطلاق البوابة الإلكترونية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قريبًا.

أضاف صبحى أن ذلك فى إطار مواكبة تطورات التكنولوجيا، وأن البوابة سوف تقدم العديد من الخدمات لأصحاب هذه المشروعات، منها خريطة تفاعلية للفرص الاستثمارية على مستوى الجمهورية، أسوة بما تفعله وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

أوضح أن البوابة سوف تقدم دراسات جدوى للمشروعات، وعروض تمويلية مختلفة من قبل 4 بنوك مشتركة فى البوابة حتى الآن، بهدف مساعدة المستثمرين فى المفاضلة بينها.

ومن ناحيته قال أحمد التركى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ميدكاب» للاستثمارات المالية، وعضو مجس إدارة جمعية شباب ورجال الأعمال، عن اعتزام شركته اختراق مجال التمويل متناهى الصغر، من خلال إطلاق مجموعة من الصناديق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم الشمول المالى والثقة بقدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق طفرة اقتصادية.