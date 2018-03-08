التأمين على 350 ألف من أعضاء نقابة البناء والاخشاب

الشاذلى جمعة:أبرمت النقابة العامة لعمال البناء والأخشاب وثيقتي تأمين علي أعضاء النقابة ضد مخاطر الحياة والحوادث مع شركتي"مصر لـتأمينات الحياة" و"مصر للتأمين التكافلي"- التابعتين لمجموعة مصر القابضة للتأمين-. قال حمدي عبد المولي، وسيط التعاقد، أن اجمالي عدد اعضاء النقابة يصل الي 450 أل

الشاذلى جمعة:

أبرمت النقابة العامة لعمال البناء والأخشاب وثيقتي تأمين علي أعضاء النقابة ضد مخاطر الحياة والحوادث مع شركتي”مصر لـتأمينات الحياة” و”مصر للتأمين التكافلي”- التابعتين لمجموعة مصر القابضة للتأمين-.

قال حمدي عبد المولي، وسيط التعاقد، أن اجمالي عدد اعضاء النقابة يصل الي 450 ألف عضو، وأن سيتم التأمين علي 350 الف منهم في المرحلة الاولي، موزعين بواقع 100 الف عامل سيتم تغطيتهم بوثيقة الحياة ضد مخاطر الوفاة سواء الطبيعية او بحادث، علي ان يحصل المستفيد علي 50 الف جنيه تعويض، او الحصول علي 400 الف جنيه في حالة انتهاء مدة التأمين وبلوغ سن التقاعد، مقابل قسط شهري لايتجاوز 90 جنيه.

واشار في تصريحات للمال الي ان التغطية الثانية مرتبطة بتأمين الحوادث الشخصية وتستهدف تغطية 250 الف ، وتتضمن تغطية الحوادث الشخصية والوفاة والعجز الكلي والجزئي المتسديمين، بإجمالي 25 مليار جنيه بواقع 100 الف جنيه لكل مستفيد في حالة الوفاة او العجز الكللي، علي ان يحصل علي جزء من مبلغ التأمين في حالة العجز الجزئي بما يتلائم مع نسبة العجز بموجب تقرير طبي معتمد.

واوضح ان التغطية تتضمن العلاج الطبي بحيث يحصل المستفيد علي خدمات طبية سنوية بقيمة الفي جنيه، او الحصول علي اجهزة تعويضية بقيمة 1500 جنيه، بالاضافة الي تحمل شركة التأمين تكاليف نقل الجثمان باجمالي 1500 جنيه في حالة الوفاة بخلاف مبلغ التأمين الاساسي.

وقال عبد المولي أن نقابة العاملين في البناء والأخشاب تسعي لتوفير الحماية التأمينية لكافة اعضائها البالغ عددهم 450 ألف.