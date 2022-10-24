التأمين الهندسي يغطي الضرر العمدي وينهض بالاستثمار

بعد تعرفنا على التأمين ضد أخطاء المقاولين، يجدر بنا أن نكمل بقية الأنواع التي يشملها “الهندسي”، حيث يغطي المشاريع الهندسية، بعد الانتهاء من تنفيذها، ضد أضرار الحريق، وأخطاء التشغيل، وأخطار الطبيعة.

حيث إن ذلك النوع يعمل على توفير الحماية من الأخطار المرتبطة بالأعمال الهندسية والمشاريع الصناعية، وتأمين كافة أخطاء المقاولين في المشاريع أثناء فترة الإنشاء، ويمكن توسيع التغطية حتى تشمل فترة الصيانة أيضًا.

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“التأمين الهندسي”.. شجرة كلها منافع

قال شريف محيي؛ مدير فرع دمنهور بشركة مصر للتأمين التكافلي، إن التأمين الهندسي يغطي الخسائر والأضرار المادية المفاجئة غير المتوقعة، كانهيار التربة بتلك المشروعات الكبرى، والضرر العمدي، كالسرقة والسطو.

كما يغطي “الهندسي” الأخطار الطبيعية أن وجدت، كما يؤمن ذلك النوع تعطل الآلات، خلال فترة التأمين والتي تكون سنوية في الغالب، وكذلك الأعطال التي يمكن أن تتعرض لها الأجهزة الإلكترونية والمعدات وأجهزة الحاسوب.

ويغطي “الهندسي” كافة المعدات الثقيلة التي يستخدمها المقاولون في العمليات الإنشائية، وذلك أثناء وجودها بالموقع وتشغيلها، خلال مدة التأمين التي غالبًا ما تكون سنوية أيضًا.

كما يؤمن “الهندسي” كذلك أعمال التركيب للمشروعات، وذلك أثناء فترة التجارب والصيانة، كما يمتد للمسئولية المدنية تجاه الطرف الثالث، سواء الخاصة بالإصابات الجسمانية أو الأضرار المادية لممتلكات الغير.

وترجع أهمية التأمين الهندسي إلى ضرورة التزام المقاولين بالتأمين على المشاريع الإنشائية المنفذة، بما يضمن عدم تعثرها، لتغطية الأخطار ودفع التعويضات اللازمة لذلك.

شريف محيي

علاقة التأمين الهندسي بالاستثمارات

وأكد “محيي” على علاقة التأمين الهندسي الوطيدة بالاستتثمار، حيث إن يحتاج المستثمر إلى تجنب احتياطاته عند نيته الدخول في مشروع جديد، لاطمئنانه أن من خلفه مؤسسة سوف تتحمل عنه خسارته إن حدث سوء.

ومن ثم، سوف تعمل شركات التأمين على توظيف أموال العميل بالبنوك؛ الأمر الذي سيزيد من حركة رؤس الأموال وتوظيفها وخلق فرص جديدة لاستثمارات أخرى ومستثمرين جدد.

واستطرد “محيي” في تبيين أهمية التأمين الهندسي بالنسبة للبنوك وتسيير الحركة الاقتصادية، حيث يرى أن توظيف شركات التأمين لأموالها بالبنوك يعمل على إذكاء العملية الاستثمارية ويزيد من نموها.

وفي النهاية، فإن التأمين ينقسم فى الأساس إلى نوعين؛ “حياة” و”ممتلكات”، ويعد “الهندسي” من أهم أنواع الأخير، حيث إنه قائم على إنشاءات ومشروعات كبرى لا بد من إنجازها في أوقات محددة، ومن ثم كان من اللازم تغطية الأضرار اللاحقة بذلك الجانب ونزع القلق من صدور المقبلين على تلك الاستثمارات.