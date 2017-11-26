التأمين النقدي للبقالين يدفع المواطنين للتزاحم على المجمعات

محمد مجدي:تشهد فروع المجمعات الاستهلاكية، زحاما من حاملى البطاقات التموينية، لصرف المقررات التموينية الخاصة بشهر نوفمبر، نتيجة عدم قيام العديد من بقالى التموين، بدفع %25 من قيمة السلع التى يحصلون عليها من التموين، حسب قرار وزير التموين.كان على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن ب

محمد مجدي:

تشهد فروع المجمعات الاستهلاكية، زحاما من حاملى البطاقات التموينية، لصرف المقررات التموينية الخاصة بشهر نوفمبر، نتيجة عدم قيام العديد من بقالى التموين، بدفع %25 من قيمة السلع التى يحصلون عليها من التموين، حسب قرار وزير التموين.

كان على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن بداية الشهر الجارى، عن فتح باب سداد %25 كتأمين، من إجمالى قيمة السلع التموينية التى تصرف شهرياً للبدالين التموينين بحد أدنى 4 آلاف جنيه، من 7 نوفمبر إلى 7 ديسمبر القادم، فى فروع بنوك الأهلى، ومصر، والإسكان والتعمير، على أن يسدد باستخدام كود البدال التموينى، واسمه الموجود بقاعدة البيانات المسلمة للبنوك، ورقم البدال المكون من 12 رقمًا، وحظر وزير التموين السداد بأى جهات أخرى بخلاف البنوك الـ 3 المعلن عنها.

فى هذا السياق، أكد مصدر مسئول فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه صرف حتى الآن ما يقرب من %80 من المقررات التموينية الخاصة بشهر نوفمبر الجارى، وقرب الانتهاء من صرف سلع فارق نقاط الخبز المدعم، بنسبة تصل إلى %90، التى تنتهى يوم 20 الشهر الجارى.

يذكر أن عدد البطاقات التموينية يصل إلى 20 مليون بطاقة، يستفيد منها 71 مليون مواطن مقيد عليها، وللفرد الواحد المقيد على البطاقة 50 جنيهًا، يحصل من خلالها على سلع من قائمة مكونة من 60 سلعة ما بين غذائية، وغير غذائية، وبقوليات، ومنظفات.

قال المصدر، لـ”المال”: “هناك زحام ملحوظ من حاملى البطاقات التموينية، على فروع المجمعات الإستهلاكية الأهرام، النيل، الإسكندرية، وفروع شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، لصرف السلع الخاصة بشهر نوفمبر”.

أرجع المصدر الزحام نتيجة عدم وجود العديد من السلع لدى بقالى التموين، وقيام عدد كبير منهم بالامتناع عن تسديد المبلغ التأمينى، موضحاً أن من سدد حتى الآن لا يتعدى %30، بواقع 5 آلاف من أصل 33 ألف بقال تموينى على مستوى الجمهورية.

يشار إلى أنه يطرح شهرياً 100 ألف طن سكر، ومثلها أرز، و70 ألف لتر زيت، وكميات ضخمة من السلع الأخرى على البطاقات التموينية، تصل إلى آلاف الأطنان.

أكد عدد من بقالى التموين لـ”المال”، أن لديهم سلع بمحالهم، لكنها لا تتعدى 10 أصناف، حسبما قال مايكل العجماوى، بقال تموينى فى الفيوم، أن السلع المتوفرة هى السكر، والزيت، والأرز، والمكرونة، ومساحيق الغسيل الأتوماتيك، والدقيق، والتونة، والشاى.

أوضح محمد الناصر بقال تموينى فى القاهرة، أنه ينتظر ما تسفر عنه اجتماعات فروع النقابات الفرعية لبقالى التموين فى المحافظات، التى ما زالت تجتمع حتى الآن لبحث ما يعلن عنه، بقرار الدفع أو عدم الدفع.