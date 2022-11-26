التأمين الطبي يتصدر قائمة الأنواع المستخدمة في مصر (جراف)

تصدر التأمين الطبي قائمة الأنواع الأعلى استخدامًا، حسب استفتاء أجرته شركة Statista على عينة عشوائية من جمهور الشارع المصري.

وستاتيستا Statista شركة ألمانية متخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، وتحتوي منصتها على أكثر من مليون إحصائية.

وتناولت إحصائيات الشركة ما يربو إلى 80 ألف موضوع، من أكثر من 22 ألف مصدر و170 صناعة مختلفة.

وبلغت إيرادات الشركة 60 مليون يورو بنهاية 2021.

وتناول الاستفتاء أنواعًا أخرى من التأمين، حيث بلغت حصة عملاء “السيارات” 27%.

بينما بلغت نسبة مستخدمي التأمين الصحي الحكومي 26% من إجمالي العينة ، في حين أن حصة “الحياة” منهم بلغت 24%.

وبلغت حصة عملاء التأمين ضد الحوادث 15% من إجمالي العينة، بينما بلغ عملاء وثيقة المسكن والأسرة 14% من المشتركين بالاستفتاء.

وبلغت حصة عملاء وثيقة تأمين الائتمان 9% من نسبة المستخدمين.

بينما بلغت نسبة تأمين المسئولية المهنية 9% أيضًا من العملاء.

وبلغت حصة عملاء أنواع التأمين الأخرى 3% من الإجمالي.

وبلغت حصة غير المؤمّن عليهم 20% من العينة العشوائية المجرى عليها الاستفتاء.

في حين أن 2% من العينة العشوائية ليس لديهم أي فكرة عن النشاط أو القطاع أصلًا.

بينما بلغت حصة الملمّين بتفاصيل قطاع التأمين ومتطلباته 7% من العينة.

ووصل عدد المشتركين في الاستفتاء 1049 شخصًا من جمهور الشارع المصري.

والجراف التالي يوضح نسب وجود التأمين بالشارع المصري: