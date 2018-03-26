التأمين الطبى.. ينزف

■ بسبب قرارات نوفمبر وضعف سلامة التسعير الفنى

■ مختار: يجب تدخل الجهات الرقابية لضبط إيقاع «الرعاية الصحية»

■ صليب: لا يزال رافداً للنمو بشرط محاصرة عمليات التحايل

مـاهرأبوالفضل



مروةعبد النبي

لشاذلى جمعة

تحول فرع التأمين الطبى، بين عشية وضحاها، من مولدًا للنمو، ورافدًا للسيولة، إلى مرض عضال، تستنزفه الخسائر بشكل مضطرد، لأسباب لها علاقة بقرارات نوفمبر 2016، المرتبطة بتحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار الخدمات المرتبطة بالقطاع الطبى، المستلزمات وأسعار التحاليل والأشعة، وضعف سلامة التسعير، وانحرافه بسبب الضغط المباشر من جهات الإدارة على المكتتبين لتحقيق المستهدف من الأقساط، ما يرفع من مؤشر المضاربات السعرية، والضغوط غير المباشرة التى لها علاقة بوجود منافسين فى القطاع من شركات الرعاية الصحية، التى تزاول نشاط التأمين الطبى، ولا تخضع لرقابة جهات الإشراف على قطاع التأمين، ما يشعل المضاربات السعرية بشكل أكبر وأسرع.

ووفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت فاتورة خسائر التأمين الطبى 100 مليون جنيه فى الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الماضى، ففيما بلغ إجمالى الأقساط المحصلة 1.2 مليار جنيه، تجاوزت التعويضات المسددة مستوى 1.3 مليار جنيه.

وفى المقابل حقق القطاع مكاسب مقبولة-وإن كانت ضئيلة- من التأمين الطبى فى الفترة المقابلة من العام السابق بلغت 10.5 مليون جنيه، ليصل إجمالى الاقساط المحصلة 946.5 مليون جنيه، مقابل 936 مليون جنيه تعويضات مسددة.

قال محمد مختار، رئيس قطاع العلاج الطبى بشركة «مصر للتأمين»، إن فرع الطبى يشهد نزيفا من الخسائر الفترة الحالية، متأثرا بقرارات تحرير سعر الصرف التى انعكست على أسعار الخدمات الطبية، التى ارتفعت بنسب بين 70 إلى %100، مثل المستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة.

أشار إلى أن شركته رفعت أسعار التأمين الطبى بنسبة %35، فى محاولة لتقليص الخسائر، لافتا الى أن نسبة الزيادة التى قررتها مصر للتأمين، لا تتلائم مع الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الخدمات، كاشفا عن إجراء زيادات أخرى خلال العامين المقبلين، بهدف تقليص الفجوة بين الأقساط والتعويضات من ناحية، والحفاظ على قاعدة العملاء من ناحية أخرى، خاصة مع ارتفاع وتيرة المنافسة.

أضاف أن الشركة لن تتوقف عن الاكتتاب فى التأمين الطبى، مهما ارتفعت خسائره، لأسباب لها علاقة بسعى مصر للتأمين لتوفير حزمة متكاملة من الخدمات، بما فيها الطبى، لافتا إلى أن شركات التأمين تلجأ إلى زيادة المخصصات الفنية للأخطار السارية، والتعويضات تحت التسوية ما يؤثر على معدل النتائج الفنية.

طالب مختار الهيئة العامة للرقابة المالية بإعادة النظر فى تلك المخصصات بالنسبة لفرع التأمين الطبى لاختلاف طبيعته، لأن باق فروع التأمين يكون الخطر بها محتمل، أما فى الطبى يكون الخطر مؤكدًا، ويسهل حساب تكاليفه لأنها محددة فى المستشفيات، ومعامل التحاليل، والأشعة، مطالبا فى الوقت ذاته بضرورة الإسراع من تقنين أوضاع شركات الرعاية الصحية.

أكد أن طبيعة عمل شركات الرعاية الصحية التى تتحمل الأخطار تختلف عن شركات التأمين، لذا فإن تلك الشركات لا تحقق خسائر لأنها ليست ملزمة بتكوين مخصصات فنية، أو احتياطيات مالية، مثل شركات التأمين، كما أنها غير محملة بأعباء، كعمولات وسطاء التأمين، وشركات الإدارة.

واتفق على الكفراوى، مستشار التأمين الطبى بشركة «قناة السويس» لتأمينات الحياة، مع مختار، مؤكدًا أن فرع الطبى أحد أدوات نزيف الخسائر فى الفترة الأخيرة، إلا أنه برر تلك الخسائر بعدم التزام بعض الشركات بمعايير الاكتتاب الفنى السليم واللجوء للمضاربات السعرية.

أضاف أن إدارة الخدمة الطبية تتطلب توافر الكوادر المؤهلة، للتحكم فى النفقات، والموافقات الطبية، والحد من سوء الاستخدام لمنع استنزاف التعويضات، مطالبا شركات التأمين بتسعير وثائق الطبى بشكل مستقل عن باق وثائق التأمين الأخرى، حتى ولو كانت لنفس العميل للحد من خسائر الطبى، بمعنى وضع الأسس للتسعير مختلفة وتتلائم مع خصوصية هذا النشاط.

ربط الكفراوى بين تحقيق معدلات نمو، وأرباح من الطبى بإدارة الخدمة بشكل فنى على المستويات سواء تحديد الخدمة نفسها، ومؤشر التسعير، وانتقاء العملاء، مؤكدا أن فرص النمو فى الطبى لا زالت متاحة، بشرط طرح منتجات تنافسية تلائم طبيعة العملاء المستهدفين، وتتناسب مع مستويات الدخول.

أكد فادى صليب، وسيط تأمين حر، أن التأمين الطبى مولدا للنمو، حال توافر ثلاثة شروط، قاعدة الإعداد الكبيرة لتفتيت المخاطر، وتضم القاعدة العملاء الأفراد والمؤسسات لتشابه الخطر.

أضاف أن تحول التأمين الطبى من مستنزف للتعويضات إلى مولد للنمو يتطلب اتخاذ الإجراءات الكافية لمواجهة عمليات التحايل، ويتضمن الشرط الثالث، عدالة تقييم الخطر فنيا، دون الانحراف لمستوى المضاربات السعرية.

قال شريف صبرى، مدير إدارة تعويضات الطبى بشركة «رويال» للتأمينات العامة، إن التأمين الطبى من الفروع المعروفة أنها تدر أقساط ضخمة، لكن تعويضات سريعة وكبيرة، لافتا إلى أن الطبى تحول من رافد للسيولة، وداعم لمؤشرات الربحية إلى أحد قنوات الخسائر، بعد تحرير سعر الصرف وانعكاسه على أسعار الخدمات المرتبطة بقطاع الطبى، التى ارتفعت بنسب تصل إلى %300.

ووصف، فرع الطبى، بالمرتبك، لاختلال التوازن بين مؤشر التسعير من جهة، والأخطار المغطاة من جهة أخرى، ومخاوف شركات التأمين من الزيادات المفاجئة فى أسعار الخدمات، ما لا يتناسب مع الأقساط المحصلة، والحفاظ على قاعدة العملاء.

ربط صبرى بين عودة مؤشر الربحية فى الطبى، واستقرار الأسعار المرتبطة بالخدمات والأقساط المحصلة، مشددا على ضرورة الإصلاح التشريعى لدعم قطاع الطبى، الذى يمثل مولدا للنمو فى بعض الدول، التى واكبت تغيراته بالتشريعات المطلوبة مثل السعودية والإمارات.

اختلف محمد السيد، رئيس قطاع الطبى بشركة «طوكيو مارين» إيجيبت جينرال، مع أراء البعض التى تميل إلى أن الطبى مستنزف للخسائر، مؤكدًا أنه لا يزال مولدا للنمو، لافتا إلى أن الخسائر الحالية مرتبطة بشكل أساسى بالانحراف عن مؤشر التسعير المنضبط.

أضاف أن الزيادة الضخمة فى أسعار الخدمات الطبية بعد تحرير سعر الصرف، كبدت شركات التأمين خسائر فادحة، رغم إعادة الشركات النظر فى الاكتتاب الفنى إلا أنها لم تستطع حتى الآن أن تصل الى مستوى التوازن السابق معتبرها فترة مؤقتة، لحين الوصول للسعر العادل مقابل الخدمة المقدمة.

أوضح أن نزيف الأسعار بالتأمين الطبى لن يستمر طويلا، إنما تعود الأمور لسابقتها، مستشهدًا بوجود شركات تأمين لديها أكثر من 3 آلاف موظف، تعمل بالطبى، تخدم على عملائها، وحال تكبد المكان للخسائر لأغلق بحكم السياسة الاكتتابية للشركة، أو إجبارى بقرار من هيئة الرقابة المالية، حال تعدت الخسارة المعدلات الموضوعة باشتراطات الهيئة.