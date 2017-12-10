التأمين الطبى تتفاوض مع 5 مستشفيات لوضع آلية لزيادة الأسعار

الشاذلى جمعةتتفاوض اللجنة العليا للتأمين الطبى، والتى تضم 12 شركة تأمين ورعاية صحية، مع 5 مستشفيات كبرى، لتنظيم التعامل فيما بينهم ووضع آلية لزيادة أسعار.قال الدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية والعضو المنتدب لشركة «بلاتنيوم» للرعاية الصحية، إن قائمة ا

الشاذلى جمعة

تتفاوض اللجنة العليا للتأمين الطبى، والتى تضم 12 شركة تأمين ورعاية صحية، مع 5 مستشفيات كبرى، لتنظيم التعامل فيما بينهم ووضع آلية لزيادة أسعار.

قال الدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية والعضو المنتدب لشركة «بلاتنيوم» للرعاية الصحية، إن قائمة المستشفيات تضم كلا من مجموعة مستشفيات «كليوباترا» و«النيل التخصصى» و«النيل بدراوى» و«السلام الدولى» بجانب «دار الفؤاد»، لافتا إلى أن مجموع الحصص السوقية لتلك المستشفيات يمثل حوالى %40 من مقدمى الخدمات الذين يتعاملون مع شركات التأمين والرعاية الصحية.

وأضاف أبو المجد أن الهدف من تلك الاجتماعات هو تنظيم التعاون والتعامل ما بين هذه المستشفيات وشركات التأمين والرعاية الصحية فى عقود التأمين الطبى لوضع أسس وترتيبات زيادة أسعار مقدمى الخدمات لتكون مرة واحدة سنويا فى شهر سبتمبر، نظرا للجوء بعض المستشفيات لزيادة الأسعار أكثر من مرة فى العام خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين الطبى وخسائر بعض شركات التأمين.

وأوضح أن الشركات متفهمة أسباب الزيادات السنوية لأسعار مقدمى الخدمات وخاصة المستشفيات، فى ظل ارتفاع التضخم وأسعار المستلزمات الطبية المستوردة خاصة بعد التعويم، لكن لابد ألا يكون ذلك أكثر من مرة أثناء سريان وثائق التأمين لأن شركات التأمين تحصل على اشتراكات من العملاء قامت بحسابها على أساس تكاليف التأمين الطبى وقت الإصدار.

وأضاف أن أى زيادات فى أسعار خدمات المستشفيات تلحق اصدار الوثائق، تؤدى إلى ارتفاع التكاليف التى تتحملها شركات التأمين، التى بدورها تعجز عن تمرير تلك الزيادة الى المشتركين أثناء سريان العقد وهو ما قد يتسبب لها فى خسائر.

وأكد أن الاجتماعات مع هذه المستشفيات تستهدف أيضا توحيد آلية استقبال المستشفيات لعملاء الشركات وإصدار الفواتير وسداد الشركات مستحقات المستشفيات وهى مقدمة لاجتماعات مع مستشفيات أخرى تمهيدا لتوقيع بروتوكول معها يشمل ما تم الاتفاق عليه.

من جهته، كشف الدكتور أحمد عز الدين، العضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، أن الاجتماع الذى جمعه مع شركات التأمين والرعاية الصحية كان بهدف زيادة مستوى التعاون والتنسيق بين الطرفين، وأن تلك الشركات طالبت بضرورة إبلاغها بأى زيادة فى أسعار الخدمات قبلها بفترة كافية.

وأضاف عز الدين، أن مجموعته ترفع أسعار خدماتها مرة واحدة فى بداية كل عام، وتكون أقل من معدل التضخم السنوى، مراعاة لظروف المرضى.

وتضم اللجنة العليا لشركات التأمين والرعاية الصحية مسئولى 7 شركات تأمين، هى: «بيت التأمين المصرى السعودى» و«مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة» و«ميتلايف أليكو» و«بوبا» للتأمين الطبى و«gig» لتأمينات الحياة، بالإضافة إلى «أكسا» للتأمين، بجانب 5 شركات رعاية صحية وهى: «عناية» و«نكست كير» و«بلاتينيوم» و«برايم هيلث»، بالإضافة إلى «دايموند ميديكال سيرفيس»، وهى تمثل %90 من سوق التأمين الطبى والرعاية الصحية.