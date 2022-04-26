«التأمين الصحي» : 5.4 مليارأرباح العام المالى 2020-2021

حققت هيئة التأمين الصحي صافى ربح يقدر بــ 5 مليارات و492 مليون جنيه. للعام المالي 20/21 حسبما كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وأشار التقرير إلى أنَّ جملة الإيرادات التى حققتها الهيئات الاقتصادية فى السنة المالية 20/21 نحو تريليون و271 مليار و724 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 18% عن العام المالى 19/20.

4 محاور استراتيجية لمنظومة التأمين

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن تدشين 4 محاور استراتيجية لعمل لجنة التخطيط لمنظومة التأمين الصحي الشامل تشمل: (دقة البيانات – العمل بمعايير ومنهجية محددة للتخطيط – تحديد المسئولية لكل جهة – المراجعة والتحسين المستمر من المنظمات الدولية).

وأكد السبكي تنظيم مراحل التخطيط للمنظومة بمحافظات المرحلة الأولى لتوفير خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة للمنتفعين، بما يتناسب مع عدد السكان والطبيعة الجغرافية وخريطة الأمراض والاحتياجات للمواطنين بكل محافظة.

«عبد الغفار»: تطبيق المنظومة على 6 مراحل بكافة محافظات الجمهورية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة رؤية الدولة وإنجازاتها الخاصة بمشروع التأمين الصحي الشامل الذي يجري تطبيقة على 6 مراحل بكافة محافظات الجمهورية، لتقديم خدمات طبية متميزة لكافة المواطنين دون تمييز، لافتاً إلى تغطية أكثر من 4 ملايين مواطن بمظلة المنظومة في محافظات المرحلة الأولى والتي تضمنت (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، أسوان، جنوب سيناء، السويس)، حيث تم تقديم أكثر من 10 ملايين خدمة طبية للمنتفعين بالمنظومة.

‏‎كما استعرض المحاور التي يرتكز عليها نظام الرعاية الصحية في مصر، وأولويات القطاع التي تتمثل في تطوير المنشآت الصحية وفقاً للمعاير المحددة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتدريب ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتنفيذ نظام مؤسسي فعال فيما يخص التخصصات الصيدلية للحد وترشيد استهلاك الأدوية، فضلاً عن العمل على تحسين النظام الغذائي للمواطنين باستخدام التكنولوجيا الحديثة، منوهاً إلى الإنجازات الخاصة بالمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة «100 مليون صحة»، والتي حققت الاستفادة لـ 86 مليون مواطن.