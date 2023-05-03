«التأمين الصحي»: نغطي أكثر من 3 آلاف خدمة طبية تشمل جميع الأمراض (صور)

قالت مي فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، إن المنظومة تغطي أكثر من 3 آلاف خدمة طبية وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المُقدمة للخدمات الطبية بمصر.

وأضافت أن هذه الخدمات تغطي كل الأمراض، وتشمل التدخل الجراحي، والتحاليل، والأشعة، وعلاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية والمعينات البصرية والسمعية، وعلاج الأسنان، والأغذية العلاجية والتكاملية، وغيرها.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 83% من سكان «بورسعيد» و81% من «الأقصر» و72% من «الإسماعيلية» بمنظومة التأمين الصحى الشامل، بما يتسق مع المؤشرات العالمية التى تأخذ فى اعتبارها زيادة العمالة غير المنتظمة.

وأوضحت خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة بالعاصمة الإدارية أنه يتم التعامل الإيجابي مع هذا الأمر بتعزيز الوعى لدى فئات العمالة غير المنتظمة، وفى سبيل ذلك انطلقت العديد من حملات التوعية الميدانية بأهمية التسجيل، وتحديث البيانات، مع إيضاح إجراءات سداد الاشتراكات، ومحددات الإعفاء، وكان آخرها حملة: «موجودين عشانك» التى جذبت آلاف المواطنين من مركز اسنا بالأقصر.