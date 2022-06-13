«التأمين الصحي» : نعد منظومة تكنولوجية لتأمين بيانات المرضى ومقدمي الخدمات الطبية

قال محمود صبري ، رئيس الإدارة المركزية بنظم المعلومات والتحول الرقمي في الهيئة العامة للتأمين الصحي الشام ، إن الأخيرة تعكف حاليا على إعداد منظومة تكنولوجية مؤمنة لتأمين جميع بيانات المرضي ومقدمي الخدمات الصحية عبر شبكة الإنترنت ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح صبري أن منظومة التأمين الصحي الشاملة ترتكز علي عدة تصنيفات لتحديد المستحقين بالرعاية الصحية بناء على بيانات دقيقة عن وظيفة كل مواطن ومصدر الدخل وشكل الأسرة ، منوها أن المواطن سيحصل على الخدمة الشاملة بموجب كارت موحد سيتم ربطه بحساب بنكي خلال عام ضمن حزمة خدمات حكومية أخري على أن يبدأ إتاحة الخدمة في مدينة بورسعيد كمرحلة أولى.

ومن جانبه ، لفت الدكتور محمد حجازي ، رئيس لجنة التشريعات السابق في وزارة الاتصالات ، إلى أن الأمن السيبراني يعد منظومة متكاملة تشتمل على أجهزة هاردوير وبرامج سوفت وير ، علاوة على خطط لضمان استمرارية الأعمال عند وقوع أي تهديدات إلكترونية.

واعتبر حجازي أن الجانب التشريعي يمثل الحد الأدنى لتحقيق مستوى معين من النضج المعلوماتي داخل المؤسسات لضمان تحقيق حلول أمن سيبرانى مقبولة يمكن الاستناد إليها في حماية الأصول الرقمية والمرئية.