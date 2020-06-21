«التأمين الصحي» : رصد 3 إصابات «كورونا» بين طلاب الثانوية العامة و29 حالة اشتباه

كشف الدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، عن رصد 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لطلاب في اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة.

وقال ضاحي في مداخلة مع برنامج اليوم على قناة دي ام سي، إنه تم رصد كذلك ٣ حالات مخالطة للإصابات المؤكدة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات تأجيل الامتحان الحالات المصابة.

وذكر أنه تم رصد أيضا 29 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها بين الطلاب قبل دخول اللجان، وبناء عليه تم منحهم أدوية الطوارئ، وقاموا باستكمال الامتحان في غرف معزولة.

لفت ضاحي إلى أن تلك الحالات تعتبر شيئا جيدا بالنظر إلى أن هناك أكثر من ٧٠٠ ألف طالب بدأوا امتحانات الثانوية العامة اليوم.

وتابع ضاحي : كل شيء كان سائرا بشكل طبيعي ولم نقابل مشاكل، وكان فيه انصياع واستجابة من أولياء الأمور فيما يخص الحالات المشتبه بها.

وأضاف: أطمئن أولياء الأمور أننا موجودون ومتابعون أولادهم من قبل دخولهم اللجان.. وليست هناك مشكلة، فلو ظهر على فرد أعراض يأخد موافقة وشهادة بتأجيل الامتحان بالدرجة الكاملة.

انطلاق ماراثون الثانوية العامة.. ورئيس الوزراء يتفقد بعض اللجان

وكانت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 /2020، انطلقت صباح اليوم، وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة في ظل التخوفات من فيروس كورونا.

وتفقد دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان بعض لجان محافظة القاهرة.

ويؤدي ما يزيد عن 650 ألف طالب وطالبة امتحان مادة اللغة العربية، للنهاية العام الدراسي 2019/2020، في أولي أيام امتحانات الثانوية العامة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا لتجمعات لأولياء الأمور ، وتجمعات للطلاب دون اتخاذ الإجراءات الوقائية.