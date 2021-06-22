اقتصاد وأسواق

التأمين الصحي تعفي أصحاب الأمراض المزمنة من المساهمة في حزمة خدمات

تشمل الأشعة التصوير الطبى والتحاليل الطبية والمعملية والأقسام الداخلية وصرف الأدوية
منى عبدالباري 4:18 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21 4:18 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21

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قال حسام صادق، المدير التنفيذي للتأمين الصحى الشامل، إن هناك طفرة غير مسبوقة في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية منذ انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر، التى تنطلق رسميًا أول يوليو المقبل.

أشعة التصوير الطبى والتحاليل والأقسام الداخلية وصرف الأدوية

وأشار إلى أن المنظومة ستخدم في الأقصر أكثر من 2500 خدمة طبية للمنتفعين عبر 7 مستشفيات 59 مركزًا ويمكن للمشتركين اختيار أماكن تلقى علاجهم على حريتهم وفق القواعد والإجراءات المقررة، كما أن أصحاب الأمراض المزمنة والأورام تم إعفاؤهم من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة والتصوير الطبى والتحاليل الطبية والمعملية والأقسام الداخلية وصرف الأدوية.

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وأكد أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة اشتراكات ومساهمات غير القادرين؛ فى إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

أوضح أن «التأمين الصحى الشامل» نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين بمصر، فى حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواءً كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية بما فى ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجانى بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر، حرصًا على صحة المواطنين.

ولفت إلى أن الدولة تتولى تطوير وتأهيل الجهات التابعة لوزارة الصحة أو التأمين الصحى طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد قبل ضمها لنظام التأمين الصحى الشامل، الذى يؤدى خدماته أيضًا من خلال المستشفيات الجامعية والعسكرية والخاصة بما يُتيح للمستفيدين فرصة الاختيار بين عدد كبير من مقدمى الخدمة، ويضمن توفير أفضل سبل الرعاية الصحية لهم.

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قال إن نظام التأمين الصحى الشامل يُطبق على العاملين بالجهات التى لها برامج صحية خاصة أو تأمين صحى خاص؛ حيث تشترى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، الخدمة الصحية لهؤلاء العاملين سواءً تم تقديم الخدمات الطبية لهم بمستشفيات هيئة «الرعاية الصحية»، أو المستشفيات الأخرى ذات النظم الخاصة بعد اعتمادها، طبقًا للائحة الأسعار المقررة بالهيئة.

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أعرب حسام صادق المدير التنفيذي للتأمين الصحى الشامل، عن تقديره للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر؛ لدعمه المستمر لمنظومة التأمين الصحى الشامل وسعيه الجاد نحو تذليل أي عقبات، على نحو يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال حوار مجتمعي لصادق مع أهالى الأقصر بديوان عام المحافظة برعاية المحافظ المستشار مصطفى ألهم.

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بقلم منى عبدالباري

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