«التأمين الصحي»: تطور دواء مرض السكري ووجود خيارات علاجية متعددة

قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي ، إن مظلة التأمين تشمل حوالي 60 مليون مصري، موضحًا أن حوالي 10 ملايين مواطن تشملهم مظلة التأمين الصحي بالعلاج والفحوصات وكل ما يحتاج إليه علاج السكري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة نوفو نورديسك مصر.

وأضاف «ضاحي» أنه مع تطور سبل العلاج الدوائي ووجود خيارات علاجية متعددة، تحرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على توفير أحدث العلاجات التي يحتاج إليها المصاحبون للسكري وفق أحدث التوصيات العالمية في العلاج.

وأشار إلى توفير أحدث أنواع الأنسولين للمنتفعين تحت مظلة التأمين الصحي، خاصة لمرضى السكري النوع الأول من الأطفال ليشمل توفير مستلزمات التحليل وقياس ومتابعة مستوى السكر في الدم من أجهزة قياس السكر ومستلزماتها بالمجان، مؤكدا أن الاهتمام بالتحول من الرعاية العلاجية إلى الرعاية الصحية على قمة أولويات الهيئة العامة للتامين الصحي.

ولفت «ضاحي» إلى أن وزارة الصحة والسكان، تدعم الهيئة وتتعاون معها لتقديم أفضل رعاية صحية للمرضى، موضحًا أن التوعية بمرض السكر هي محور اهتمام الوزارة، مؤكدًا على حرص الهيئة على توفير أحدث العلاجات التي يحتاجها مصاحبي السكري وفقًا لأحدث التوصيات العالمية.

وقالت الدكتورة منى عطية، أستاذ طب الأطفال والغدد الصماء والسكر بقصر العيني جامعة القاهرة إن هيئة التأمين الصحي تقوم بعلاج 50 ألف طفل مصاب بالسكري من النوع الأول على مستوى مصر.

وأكدت عمل الهيئة مع شركة نوفونورديسك مصر علي التقليل من تلك المضاعفات التي قد تظهر بعد ذلك في السنوات المتأخرة من العمر منها أمراض الكلي وأمراض القلب والتأثير علي شبكية العين بسبب ارتفاع نسب السكر.

وأضافت «عطية» أن الهيئة لا تقوم فقط بتوفير العلاج المناسب للطفل، ولكن أيضا تعمل على نشر الوعي بالتعاون مع شركة نوفونورديسك مصر، حيت تقوم بتدريب كوادر جديدة من «المُثقِف السكري».

بالإضافة إلى الاهتمام الخاص بالطفل ليصبح في المجال المعلن بالأبحاث والمؤسسات الطبية حتي لا يتعرض لمضاعفات على المدى الطويل ولا يتعرض للنقص الحاد في السكر ولا غيبوبة سكرية بسبب الارتفاع الحاد في السكر والاسيتون.