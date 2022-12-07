«التأمين الصحي» تستثمر 5% من فوائضها في محافظ أوراق مالية

قال دكتور محمد معيط، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إن مجلس الإدارة قرر استثمار 5% من أموال الاحتياطي المتوفرة لديها في محافظ أوراق مالية.

وتحفظ معيط عن ذكر قيمة الاستثمارات، فيما لفت في تصريحات على هامش مؤتمر اليورومني اليوم إلى أنها المرة الأولى التي تستثمر فيها التأمينات أموالها في محافظ أوراق مالية.

ونجحت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، العام المالي الماضي في تسجيل نمو سنوي بنسبة 43% في الإيرادات، وزيادة في عوائد الاستثمار 74%، وارتفاع الفائض بنسبة 37%.

وبلغت المحفظة الاستثمارية للهيئة ما يقرب من 50 مليار جنيه وسط سعي جاد ومتواصل من خلال الخبراء المتخصصين؛ للوصول لأعلى عائد، وفقا لتصريحات سابقة لـدكتور معيط.