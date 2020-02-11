التأمين الصحي تخطط لإنشاء إدارة للنشاط الاستثماري

كشف حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة ستقوم بإنشاء إدارة مسئولة عن النشاط الاستثماري للهيئة.

وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، يعكف على استكمال الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة، بما يُوفر إدارة متميزة، ويساعد في التطبيق الدقيق للمنظومة الجديدة، وفق أحدث الخبرات الدولية.

اتجاه للانتهاء من بناء الهيكل الإداري للمنظومة

ولفت إلى أن تعيين الوظائف القيادية بهيئة التأمين الصحي الشامل خلال الفترة الأخيرة يعكس السعي الجاد للانتهاء من بناء الهيكل الإداري والتنظيمي للمنظومة الجديدة بما يُسهم في تسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومي، لضمان التطبيق الدقيق لنظام التأمين الصحي الشامل، من أجل تقديم خدمة طبية جيدة، تُؤسس لمرحلة متقدمة من الرعاية الصحية للمواطنين.

وأوضح أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تعتمد على نظام إداري يرتكز على مركزية التخطيط، وتجميع الموارد وتوزيع المخاطر ولامركزية التنفيذ عن طريق تقسيماته الإدارية بالأقاليم، وتختص بحصر وقيد المواطنين وتسجيلهم بالنظام الجديد وتوزيعهم جغرافيًا علي مراكز طب الأسرة أو أطباء الأسرة، إضافة إلى التعاقد مع مقدمي الخدمات المستوفية لمعايير الجودة الشاملة، وتسعير الخدمات الطبية بواسطة اللجنة المختصة، وتحصيل الاشتراكات طبقًا للقانون، ودفع المطالبات لمقدمي الخدمة والمواطنين، وتوفير الموارد المالية التي تضمن استدامة جودة الخدمات، ووضع نظام رقابي دقيق لمتابعة مستوي جودة الخدمات المقدمة، وضمان تحقيق التغطية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين المؤمن عليهم في جميع أنحاء الجمهورية، ومتابعة المؤمن عليهم في جهات تقديم الخدمة الصحية.