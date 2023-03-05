التأمين الصحي الشامل: متابعة دورية لقرارات اللجنة التنسيقية ومراقبة تنفيذها

ناقشت

التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل برئاسة الدكتور أحمد السبكي، مقترح توسيع تعريف المستفيد من خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، ليشمل المقيم بإثبات بطاقة الرقم القومي، أو العاملين المغتربين المؤمن عليهم من جهة عملهم ولديهم الرقم التأميني داخل المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل رقم (21)، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس اللجنة التنسيقية، والذي يضم في عضويته المدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث بالمنظومة، بهدف تسريع وتيرة تطبيقها وامتدادها لكافة محافظات مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضغط الجدول الزمني لإنجاز المشروع بحد أقصى خلال الـ 7 سنوات القادمة، أي بحلول عام 2030.

واستعرض الاجتماع، آخر مستجدات التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل بالمحافظات المنضمة حديثًا للمنظومة “جنوب سيناء، أسوان، السويس”، حيث وجه الدكتور أحمد السبكي، بسرعة الانتهاء من دليل التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون بين كافة الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل بالمنظومة، ومما يسهم في إدارتها بالشكل الأمثل، لافتًا إلى تكوين هيئة الرعاية الصحية مجموعة عمل مشتركة لتأهيل المحافظات المنضمة حديثًا على معايير عمل الهيئة من أجل توحيد نظم التشغيل وإحداث التناغم المطلوب.

أهمية زيادة وعي المواطنين حول نظام التأمين الصحي الشامل

وأكد السبكي، أهمية زيادة وعي المواطنين حول نظام التأمين الصحي الشامل، وخدماته ومميزاته، وخاصة بالمحافظات المنضمة حديثًا للمنظومة، والتوعية بأهمية الاشتراكات للانتفاع الكامل بخدماتها، ولافتًا إلى أهمية ربط قواعد بيانات التسجيل والاشتراكات بالمنظومة الكترونيًا، وذلك إلى جانب اتفاق اللجنة التنسيقية على التدريب المركزي للعاملين بالمنشآت الصحية على معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتسجيل واعتماد المنشآت الصحية وفقًا للمعايير القومية GAHAR2021 المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

وتابع: إن هيئة الرعاية الصحية أكبر مقدم خدمة في القطاعين الحكومي والخاص بمصر يمتلك منشآت صحية مسجلة ومعتمدة، ويقدم نحو 99,9% من خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي المنظومة.

وناقش الاجتماع، توفير مقرات إقليمية للهيئات الثلاث العامة “للرعاية الصحية، للتأمين الصحي الشامل، للاعتماد والرقابة الصحية” بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك للإشراف على الأعمال التي تجرى بمحافظات تطبيق المنظومة على مستوى الإقليم، وتوجيه إدارات فروع محافظات الإقليم، وتقديم تقارير دورية حول أداء فروع المحافظات، وأشارت اللجنة التنسيقية إلى تبني سياسة تسعير أكثر مرونة وجاذبة للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وإدراج شركات التأمين الطبي الخاص وفقًا للقانون.

وفي ختام اجتماع اللجنة التنسيقية، شدد الدكتور أحمد السبكي، رئيس تنسيقية التأمين الصحي الشامل ورئيس هيئة الرعاية الصحية، على المتابعة الدورية لمصفوفة قرارات اجتماعات اللجنة التنسيقية، ومراقبة تنفيذها، لضمان كفاءة إدارة وتشغيل المنظومة، وتحقيق مستهدفاتها.